Quelques singularités inédites du poète Saint-Pol-Roux

Depuis treize ans, la Société des Amis de Saint-Pol-Roux s’active pour mieux faire connaître un poète dont l’œuvre est singulière. L’édition d’un bulletin annuel rentre dans cette démarche, en réunissant des chercheurs et des passionnés autour de Saint-Pol-Roux. Au menu du numéro double de septembre 2022, les « Singularités de Saint-Pol-Roux » (313 pages, 24 €).

Poète à la croisée des chemins, Saint-Pol-Roux a marqué son temps. Né en 1861 à Marseille, il s’installa, après un long séjour parisien, dans sa région de cœur, la Bretagne, et plus précisément dans le Finistère, à Camaret-sur-Mer. C’est là qu’il fit ériger son manoir, à l’architecture si singulière. Rebaptisé « Manoir de Cœcilian », du nom de son fils disparu durant la Première Guerre mondiale, ce lieu est mis à l’honneur dans le dernier numéro double du bulletin annuel de la Société des amis de Saint-Pol-Roux.

À l’appui d’une reproduction riche d’illustrations liées à ce manoir, le poète et historien Laurent Bourdelas, comme un portrait indirect du poète, explore ce lieu étonnant, aménagé de façon artiste et au destin tragique, dont il ne reste malheureusement aujourd’hui que quelques ruines. Victime d’un bombardement, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce manoir n’est plus que l’ombre de lui-même. Pour l’instant, les perspectives de préservation sur le long terme de ce lieu sont à l’état de projet. Mais il continue d’inspirer poètes et romanciers.

Autre beau texte à découvrir, celui de Gwenael Beucher, spécialiste de l’Orient et de l’ésotérisme, consacré au docteur Louis Laurent, un personnage au destin singulier qui permit la rencontre entre Victor Segalen et Saint-Pol-Roux autour de leur intérêt commun pour les synesthésies. À chaque fois, on plonge dans une époque, ici celle des colonies, avec un médecin de marine qui passa une partie de sa courte vie en Extrême-Orient, et notamment en Indochine.

On prendra plaisir aussi à lire le parallèle entre Saint-Pol-Roux et Edmond Rostand signé par Patrick Besnier, professeur de Littérature française à qui l’on doit les biographies d’Alfred Jarry et d’Henri de Régnier. Le dramaturge auteur de Cyrano de Bergerac a de nombreux points communs avec le « Magnifique », qui s’adonnait également à l’écriture théâtrale, comme en témoignait un précédent bulletin de la Société des Amis de Saint-Pol-Roux. S’ils n’ont pas connu le même destin glorieux, tous deux se retrouvent dans leur volonté d’ériger une demeure qui soit à leur image, à la fois artistique et quelque peu démesurée.

On ne peut que relayer les mots choisis par Mikaël Lugan dans son Avant-Propos, président de l’Association des Amis de Saint-Pol-Roux, pour présenter un être qui reste malheureusement inconnu à de nombreux amateurs de poésie. « Saint-Pol-Roux est un poète à découvrir. Il a, certes, ses lecteurs, qui l’aiment autant que l’ont aimé Louis Aragon, André Breton, Paul Eluard, Max Jacob ou René-Guy Cadou, c’est-à-dire avec la conviction que son œuvre est de celles qui, refusant les tics, tics et tics de la littérature, n’ont jamais dit leur dernier mot et ne cessent de reformuler le monde ou de le réformer. »

On saluera par ailleurs la qualité d’impression du Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux, avec le choix d’un papier et d’une couverture qui nous rappellent que le livre peut être aussi beau par son contenu que par sa forme matérielle.