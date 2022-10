Des livres pour devenir un as du bricolage

Avec l’émergence de grandes plateformes de vidéos en ligne sur lesquelles on retrouve des tutoriels pour presque tout, de savoir vidanger une voiture à changer le réservoir des wc. Mais est-ce à dire pour autant que les livres de bricolage n’ont plus d’avenir ? Rien n’est moins sûr. Pour acquérir de solides compétences, et ne pas faire d’erreurs, il apparaît toujours nécessaire d’en passer par quelques manuels bien pensés.

Que ce soit pour connaître les bases de la plomberie, de la maçonnerie ou de l’électricité, s’armer d’ouvrages bien conçus face aux travaux à entreprendre, est une bonne résolution à prendre, avant même de commencer à mettre la main à la pâte.

Le Bricolage pour les nuls (352 pages, 14,95 €)

Comme pour tout secteur, la célèbre collection de chez First Editions est à conseiller en priorité. Ecrit par Frank Lecor, Kareen Perrin-Debock, Katie Hamilton, ce livre est désormais proposé au format poche, avec plus de 150 illustrations en couleur afin de faire le point et de visualiser précisément chaque explication donnée. Que vous soyez plutôt bricoleur du dimanche, ou déjà expérimenté, vous trouverez des trucs et des astuces pour mener à bien chacun de vos projets, du moment où vous devrez choisir votre scie sauteuse à celui où vous poserez vos premiers carreaux dans votre future salle de bain. Et la plomberie, tout comme l’installation d’une cuisine, est un poste sur lequel on économise de façon très importante en faisant le choix de tout faire par soi-même.

En cette période marquée par une forte inflation du prix des matériaux, comme l'indiquent les dernières statistiques de l'INSEE, l’ouvrage comprend aussi des leviers à utiliser pour économiser de l’argent sur chaque partie de votre projet. A vous les travaux de décoration, d’aménagement, et de réparation. Pensez que faire venir un plombier pour réparer une chasse d’eau qui fuit peut rapidement finir avec une note comprise entre 200 et 300 €. Si c’est vous qui passez à la manœuvre, vous ne dépasserez en principe guère les 50 € en pièces diverses et variées, que ce soit un joint à remplacer ou un réservoir à changer.

Grand guide du bricolage (622 pages, 39 €)

Avec le Grand guide du bricolage, vous passerez rapidement à l’étape supérieur dans la réalisation de vos petits travaux du quotidien. Paru chez Eyrolles en 2020, en pleine crise sanitaire, alors que chacun se redécouvrait une passion pour la rénovation de son intérieur, cet ouvrage a rapidement trouvé son public.

Écrit par David Fedullo et Thierry Gallauziaux, ce guide rend justice à son titre, avec des photos et des schémas nombreux pour s’en sortir enfin sans faire appel au beau-frère bricoleur, ou pire, au beau-père qui ne manque jamais une occasion de vous remettre à votre place de bricoleur du dimanche. Mais, ça, c’était avant ! Désormais, il faudra compter sur vous dès qu’il s’agira de parler réparation ou rénovation.

A jour concernant les dernières normes, cet ouvrage sera votre allié pour engager la restructuration d’une pièce, d’un étage, du garage, de la cuisine, ou même d’une salle de bain. Si, avant, il fallait compter de 4 à 6000 euros pour rénover une pièce de fond en comble, vous pourrez faire tomber les coûts au prix de votre temps et de votre investissement.

Mais, après, à vous les joies du bricoleur qui s’assoit, face à son chantier en cours de réalisation ou terminé, admirant les actes, et votre capacité à modifier votre environnement, à le conformer davantage à vos rêves. Cela, par contre, ça n’a pas de prix. Et ce serait presque dommage d’aller payer un artisan pour se priver de ce bien-être, cette satisfaction simple de se sentir capable de faire, et de créer du beau.

Et même s’il vous arrivait, après la lecture de ces ouvrages, de faire une malencontreuse petite malfaçon, vous ne pourrez plus pester contre l’artisan fautif qui reste injoignable. Aidé d’un de vos guides, il vous suffira d’analyser et de réparer par vous-même, ce qui sera toujours bien plus rapide, et très économique. C’est encore là un appel à redorer le blason de la maxime individualiste qui correspond bien à notre époque : « on n’est jamais mieux servi que par soi-même » !

Crédits illustraion Pexels CC 0