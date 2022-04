La pandémie menace les maisons-musées de Pablo Neruda au Chili

« Nous sommes dans une situation très difficile », a assuré le président de la Fondation Neruda à la presse, selon l’AFP. Chargé d’administrer l’héritage du poète chilien, Fernando Saez s’inquiète aujourd’hui de la diminution sévère des fonds et des ressources liées au tourisme, mettant en péril l’ouverture permanente des trois maisons du poète.

Pablo Neruda, écrivain, diplomate, homme politique et penseur chilien, reçoit en 1971 le Prix Nobel de Littérature. Auteur de nombreux recueils, traduit en France par André Bonhomme, Claude Couffon et Jean Marcenac, on lui doit notamment Les Vers du capitaine (Los versos del capitán) ou Vingt poèmes d’amour et une chanson désespérée (Veinte poemas de amor y una canción desesperada).

Au Chili, ses trois maisons — situées à Santiago du Chili, Valparaiso et dans la station balnéaire d’Isla Negra — sont une des composantes très importantes du tourisme chilien. Nécessaires à l’inspiration du poète, il crée dans chacune d’entre elles un véritable univers inspiré par la mer. Elles abritent aujourd’hui l’immense héritage littéraire et culturel de Neruda.

Maison de Pablo Neruda à la station d'Isla Negra, dans laquelle il est enterré (chilenauta, CC BY 2.0)

Avant la pandémie, avec 350.000 visiteurs par an, les maisons-musées collectaient 200 millions de pesos par mois, soit environ 48.900 €, selon la fondation. De quoi permettre la conservation des objets de collection du poète. Suite à la crise sanitaire, elles ferment pendant 17 mois ; aujourd'hui, selon Fernando Saez, 15% de leurs visiteurs seulement sont de retour, suscitant de lourdes pertes financières.

« C'est une chose de survivre, c'en est une autre de surmonter et d'améliorer », a assuré le président à Reuters. Un projet de musée interactif, et d'agrandissement de la maison de Santiago, était en effet prévu pour 2023. Face au financement impossible, la Fondation a tenté d'établir une alliance avec le gouvernement et les entreprises privées, qui n'a rien donné. « Je ne peux pas imaginer que les maisons de Neruda se retrouvent fermées » a-t-il alerté lors de la conférence de presse.

Reste donc à savoir si cet appel encouragera les touristes à visiter l'héritage immobilier du poète. Ce dernier, décédé en 1973, confessait dans J'avoue que j'ai vécu : « J’ai construit ma maison comme un jouet et j’y joue du matin au soir. »

Crédits : Pablo Neruda, Wikipédia, CC BY 2.0 CL