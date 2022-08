Sophie Noël, nouvelle directrice de Normandie Livre & Lecture

L’association Normandie Livre & Lecture a pour objectif de promouvoir le livre et la lecture, de favoriser le travail en réseau des acteurs professionnels du livre, d’être un centre de ressources et un observatoire des métiers du livre, de la lecture et des écritures.

Son action s'opère aux côtés de la Région et de la DRAC, tant d'acteurs qui vont permettre la mise en oeuvre d'une politique pour le développement du livre, de la lecture et des écritures sur l’ensemble du territoire normand.

Avec la nomination de Sophie Noël, l'association espère concrétiser les différents objectifs du plan triennal.

Le projet triennal en résumé

Son projet triennal devra cocher quelques cases, permettre notamment de renforcer le rayonnement culturel et l’attractivité de la Normandie, terre d’écriture. Il consolidera les liens avec la filière de l’économie du livre et développera l’appropriation de l’agence par les professionnels du livre et de la lecture.

Il approfondira la présence et l’action de l’agence dans les domaines de la lecture publique et du patrimoine littéraire et de leurs enjeux respectifs. Le projet visera ainsi à développer la filière, en structurant et en articulant les missions d’accompagnement, de valorisation et de développement culturel.

Particulièrement attachée au rôle d’ensemblier de l’agence, elle s’attachera à développer un dialogue régulier et fertile avec l’ensemble des acteurs du livre et de la lecture en Normandie, afin de les associer de façon ouverte et coopérative à la gouvernance et au projet de l’agence.

La dimension interprofessionnelle sera également présente dans le projet, en proposant des réflexions et des expérimentations interprofessionnelles, autour par exemple des questions de la transition écologique, des droits culturels, des liens entre patrimoine littéraire et tourisme ou encore de l’innovation numérique.

Au cours de sa carrière professionnelle, principalement en tant que directrice des affaires culturelles, Sophie Noël a piloté des politiques publiques au sein de collectivités territoriales (Brunoy, Rouen), dans les champs de la culture, de la lecture publique ou de la vie associative. Elle a récemment opéré au ministère de la Culture autour des enjeux du numérique sur les politiques culturelles. La mise en réseau des acteurs et des écosystèmes, leur inscription dans leur territoire sont au cœur de ses préoccupations et de sa pratique professionnelle.

