COVID : Le “cri d'alerte” des bibliothèques de Paris

Les quelques soixante établissements du réseau de bibliothèques parisiennes, qui s’adressent à leur tutelle, voici déjà de quoi froncer des sourcils. Les consignes présentées par la mairie, aux bibliothèques, ne font pas l’unanimité, tant s’en faut. En effet, dans une lettre ouverte, les directrices et directeurs pointent des conditions de travail dégradées pour les personnels. Et une ambiance de crainte qui transpire — au risque de provoquer des gouttelettes ?

En effet, ils constatent « que de nombreux agents sont fatigués, certains à bout, d’autres déprimés, démotivés ». Et ce, alors que l’on demande des conditions d’ouverture « exactement comme avant les restrictions annoncées jeudi 18 mars, avec les dangers encourus dans les transports et lors de toutes les interactions avec le public ». Il aura d'ailleurs fallu un peu de recul pour comprendre si les établissements pouvaient ouvrir : la réponse est oui...

Mais le problème qui se pose réside dans les nouvelles mesures et les inquiétudes légitimes, découlant des annonces du gouvernement. Lors du précédent confinement, personne n’avait encore à composer avec les nouveaux variants, manifestement « plus contagieux et plus dangereux ». Or, les agents disposaient d’autorisations spéciales d’absence (ASA), justement pour limiter déplacements, contacts et interactions.

Avant oui, plus maintenant...

Alors que les équipes font face à des coupes de personnels, du fait des cas contacts, des contaminations et de ces ASA, on demande donc d’assurer un service similaire ? Comment comprendre que, précédemment, il ait alors été demandé de prendre des mesures pour « réduire les risques de contamination sur le lieu de travail, notamment lors de la pause déjeuner qui est désormais clairement identifiée comme la situation la plus à risque » ?

Avec cette nouvelle vague, qui ressemble à la troisième, les directrices et directeurs demandent que « tous les agents puissent à nouveau bénéficier, par mesure de sauvegarde individuelle et collective, de 2 jours d’ASA par semaine. Il en va non seulement de notre santé physique, mais également de notre santé psychique, très dégradée par nos conditions de vie et de travail, ainsi que par la réalité du danger quotidiennement encouru ».

Et de conclure : « C’est un cri d’alerte que nous lançons : ces 2 jours d’ASA sont absolument indispensables. Nous vous remercions par avance de l’attention que vous voudrez bien porter à notre demande. »

De revendications qui interviennent alors que les représentants des personnels sollicitent, depuis quelque temps, le recours au protocole national pour la santé et la sécurité des salariés en entreprise, dans les établissements. Et que soit ainsi limité le nombre d’agents présents.

Il semble que la Mission Inspection Santé Sécurité Travail (MISST) de la Ville aille d’ailleurs dans le même sens, souligne Social Nec Mergitur.

