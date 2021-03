Culture : les inégalités entre les femmes et les hommes persistent

Malgré des progrès, les milieux de la culture et de la communication se débattent encore avec des inégalités entre les hommes et les femmes, au détriment de ces dernières.

À l'origine de la filière artistique et culturelle, dans les établissements d'enseignement placés sous la tutelle du ministère de la Culture, les femmes représentent 61 % des effectifs étudiants, plus que dans l’enseignement supérieur en général (56 %).

À la sortie de ces établissements, le taux d’insertion professionnelle des diplômés et diplômées est de 88 % pour les femmes et de 90 % pour les hommes, sans écart notable selon les disciplines, note le rapport de l'Observatoire. « Pourtant, les femmes semblent rester moins longtemps en emploi dans la profession de leur diplôme », ajoute-t-on.

Les femmes restent légèrement minoritaires dans les professions culturelles, où elles forment 46 % des effectifs actifs en 2018, selon les données du rapport. Notons, dans le secteur du livre, que la part des femmes parmi les cadres de l’édition s’approche de la parité (48 %). Celle des professions de la documentation et de la conservation diminuent, tout en restant supérieures à la moyenne, à 75 %.

Les artistes-auteurs inscrits à l’Agessa et à la Maison des artistes comprennent respectivement 37 % et 46 % de femmes, et les nouveaux membres de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques sont à 39 % des femmes. Les différences de rémunération sont ici flagrantes : pour la population des artistes-auteurs affiliés à la Maison des artistes et à l’Agessa en 2018, la médiane des écarts de revenu entre les femmes et les hommes varie autour de 24 %, toujours au détriment des femmes... Le rapport précise toutefois que des disparités peuvent s'expliquer par diverses formes de contrats et d'organisation.

Le Centre national du livre recense la part des demandes d’aide effectuées par les auteurs au titre du soutien à la création et à la traduction littéraire par domaine éditorial. « En 2020, la part des femmes demandant des aides est de 47 % ; or, elles reçoivent 43 % des aides, ce qui signifie qu’elles ont moins de chance d’obtenir une aide que les hommes. En revanche, elles reçoivent des aides d’un montant comparable à celles des hommes (– 1 %) », souligne le rapport. Les femmes sont légèrement majoritaires dans les commissions du Centre, une donnée à relativiser en raison des faibles effectifs.

Du côté de la reconnaissance, les prix littéraires prennent en compte les autrices, qui représentent 38 % des sélectionnées de neuf grands prix littéraires pour la période 2012-2020 et 40 % des lauréats. « On compte 64 % de femmes parmi les lauréats de quelques grands prix prestigieux en 2020 », ajoute d'ailleurs le rapport, une « proportion [qui] ne s’était jamais observée depuis l’apparition des prix littéraires au début du XXe siècle ». Toutefois, les jurys des prix littéraires comptent 58 % d’hommes en 2020.

Notons que le secteur public, globalement, fait plus de place aux femmes que le secteur privé : dans le domaine du livre, les postes de direction des plus grandes entreprises du secteur ne sont occupés que par 16 % de femmes, le plus bas niveau observé depuis 2017...

Au ministère et dans les établissements publics

En 2019, 8800 agents travaillent au ministère de la Culture (8038 titulaires et 460 contractuels recensés), dont 58 % de femmes. « Certains corps sont très majoritairement féminins : les adjointes administratives d’État, les secrétaires administratives, les bibliothécaires et les chargées d’études documentaires représentent plus de 75 % des effectifs de leur corps », souligne l'Observatoire.

« Au 1er janvier 2021, au niveau des chefs de bureau, la parité est presque observée, mais pour les postes supérieurs les femmes restent sous-représentées : un peu plus d’un tiers pour les postes de chefs de départements et 19 % seulement pour les postes de sous-directeurs », ajoute le document.

EDITION: plus de transparence pour plus d'égalité chez Elsevier

Au 15 février 2021, la situation a reculé (30 %), après s’être améliorée en 2020 pour les postes de direction de l’administration centrale, avec toutefois une présence des femmes surtout à des postes d’adjointes. À cette même date, la part des femmes s’établit à 41 % aux postes de directeur régional des affaires culturelles (Drac). Dans ces établissements, elles sont 30 % à des postes d’adjointe et plus souvent aux postes de secrétaire générale (75 %).

43 % des dirigeants des établissements publics sont des femmes, contre un quart seulement en 2014, se félicite le ministère de la Culture.

Notons enfin que les femmes restent minoritaires dans les Académies française, des inscriptions et belles-lettres, et des beaux-arts (respectivement 15 %, 9 % et 15 % au 1er janvier 2021).

Le rapport 2021 complet de l'Observatoire de l'égalité entre femmes et hommes est accessible à cette adresse.

Photographie : Jeanne Menjoulet, CC BY-ND 2.0