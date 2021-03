Ce 8 mars, que “le génie des femmes vous accompagne au quotidien” 

« Cette dernière année a montré une volonté de profonde libération et de forte solidarité des femmes à travers le monde. Dans les rues en France, en Pologne et en Argentine, dans les universités, dans les débats politiques, dans les livres, elles ont fait entendre leurs voix en dépit des circonstances actuelles », note la maison d’édition. Et à raison.

Christine Villeneuve, co-directrice de la maison, l’indiquait à ActuaLitté : le confinement a été particulièrement difficile pour les femmes. Surreprésentées dans des métiers habituellement peu considérés, infirmières et caissières, pour ne citer qu’elles, sont désormais louées comme les héroïnes de la nation et sont mises en première ligne. La pandémie agit comme un révélateur des inégalités et l’augmentation de 48 % des interventions policières à domicile pour violences conjugales donne le ton.

Les Box littéraires sont donc autant de moyens de faire entrer dans les univers des autrices et auteurs de la maison, avec des genres très variés — essais, romans, témoignages, romans graphiques :

• Petite Box : 2 fictions et 2 essais culte de femmes engagées

• Petite Box jeunesse : 3 albums pour militantes en devenir !

• Box Femmes en luttes 1 : 4 essais indispensables sur les luttes de femmes

• Box Femmes en luttes 2 : 5 essais incontournables sur les luttes de femmes

• Box Libérer la parole : 4 livres puissants qui « ouvrent la voix »

• Box Littérature du monde : 5 romans qui (r) éveillent

• Box BD : 3 romans graphiques pour découvrir des parcours d’exception

Se retrouvent dans ces box des goodies et autres cadeaux — marque-pages, cartes postales, autocollants. Autant de petites attentions pour que « le génie des femmes vous accompagne au quotidien », note la maison. En outre, elles ouvriront des accès prioritaires aux soirées que la librairie organisera, ainsi qu’à l’espace exposition.

FEMINISME: les classiques américains en version poche

Les box sont proposées jusqu’au 8 mars, en retrait librairie ou livraison. « À distance par la force des choses mais ensemble à cœur, plus que jamais soudées et solidaires, célébrons un 8 Mars vivant et déterminé, pour la libération de toutes les femmes », conclut-on.