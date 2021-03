L'application Pass Culture bientôt accessible à tous

Grand maître de la recherche stylistique, et même graphique, dans le domaine de la poésie, Stéphane Mallarmé a marqué de ses vers le XIXe siècle. Un coup de dés jamais n'abolira le hasard, parmi ses poèmes les plus célèbres, ne doit pas dissimuler le reste de son œuvre. Qu'il est à ce titre possible de redécouvrir au format numérique.