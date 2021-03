Chantier Richelieu de la BnF : des “surcoûts” confirmés, ouverture en 2022

Les travaux d'aménagement et de restauration du site Richelieu, commencés en 2010 pour la phase 1, ont accusé 27 mois de retard à l'arrivée, la faute à la présence, non identifiée au préalable, d'amiante et de plomb. Prévue en 2013, la fin des travaux a finalement eu lieu en 2016.

La phase 2 des travaux, commencée en 2017, devait se terminer en 2020. Pour 2018, l'opérateur chargé de superviser les travaux, l'Oppic (Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture), estimait la dépense à 20,3 millions € pour cette phase.

Au total, la facture totale des travaux du site Richelieu s'élève à au moins 233,2 millions €, selon le dernier compte, qui date déjà de 2017. ActuaLitté était revenu sur les déboires de ce chantier complexe, coûteux et émaillé de problèmes techniques.

Des « surcoûts » pas encore chiffrés

La facture devrait encore s'allonger, admet le ministère de la Culture, qui n'a pas vraiment communiqué suite à la visite de la ministre sur le chantier Richelieu. Interrogée par ActuaLitté, la rue de Valois indique que « la crise sanitaire et l'allongement des délais conduiront à des surcoûts qui ne peuvent pas encore être chiffrés définitivement à ce stade ».

Le nouveau musée et la salle de lecture « à l’accès libre et gratuit » mis en avant par le ministère de la Culture ne seront accessibles qu'« à l'été 2022 en raison de la crise sanitaire qui a conduit à une interruption temporaire du chantier pendant le premier confinement et à des mesures sanitaires très strictes pour la reprise des opérations de travaux », précise-t-on.

Visite de l’un des grands chantiers du @MinistereCC : le chantier de rénovation du site Richelieu de la @laBnF.

Parmi les polémiques qui entouraient le chantier, une partie du personnel de la Bibliothèque nationale de France dénonçait la vente de plusieurs bâtiments appartenant au ministère de la Culture. Le bâtiment Louvois, le 61 rue Richelieu et la maison de l’Abbé Barthélémy, qui relevaient auparavant de la BnF, devaient en effet être cédés, au détriment de la place pour les documents et du confort du personnel, dénonçait notamment la CGT-BnF.

Ces cessions restent visiblement d'actualité : « Aucun des bâtiments aujourd'hui occupés par la BnF autour du quadrilatère Richelieu n'a été mis en vente. Des hypothèses de cession, une fois que ces immeubles auront été libérés, sont à l'étude », déclare ainsi le ministère de la Culture, sans apporter plus de précisions.

