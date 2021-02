Malgré les résultats de l'édition, le chiffre d'affaires de Lagardère en baisse

Le groupe Lagardère n'est pas sorti indemne de l'année 2020, même si l'activité d'édition, encore une fois, se montre particulièrement résiliente face à la crise sanitaire et économique. En somme, le chiffre d’affaires s’établit à 2,375 milliards €, soit une évolution de - 0,4 % en données consolidées et - 0,8 % en données comparables.

En France, le bilan est négatif, du côté de l'édition, avec un chiffre d'affaires en baisse de 4,3 %, lié aux effets du premier confinement et à une réforme scolaire de moindre ampleur. La littérature générale affiche une tendance à la hausse, indique toutefois Lagardère, grâce à des titres comme Une terre promise de Barack Obama, deux titres de Guillaume Musso, Le Consentement de Vanessa Springora et les succès de Virginie Grimaldi et Aurélie Valognes.

En Espagne et Amérique latine, la baisse est encore plus sensible, à 16,4 % et s'explique par l'absence d'un nouvel album Astérix et les effets de la crise sanitaire.

À l'inverse, les chiffres d'affaires de Lagardère Publishing au Royaume-Uni (9,9 %) et aux États-Unis (3,9 %) sont en hausse, grâce à The Ickabog (J.K. Rowling), Midnight Sun (Stephenie Meyer), Where the Crawdads Sing (Delia Owens), The Return (Nicholas Sparks) ou encore la saga The Witcher d'Andrzej Sapkowski. Dans ces pays, livres audio et livres numériques sont aussi venus compenser les pertes liées à la fermeture des librairies physiques.

Pour les fascicules, l'année a aussi été difficile en raison de la crise sanitaire (- 9,5 % pour le CA), doublée par les difficultés de Presstalis en France.

ÉCONOMIE: Hachette s'offre un nouveau studio de création de jeu de société

En 2020, la part du livre numérique dans le chiffre d’affaires total de Lagardère Publishing s’établit à 9,5 % contre 7,7 % en 2019, et celui du livre audio numérique à 4,3 % contre 3,4 % en 2019.

Le Résop (résultat opérationnel courant) de Lagardère Publishing s’établit à 246 millions €, en hausse de 26 millions € par rapport à celui de 2019. Outre les ventes et tendances détaillées ci-dessus, ce Résop s'explique aussi par « la mise en œuvre de mesures de réduction de coûts, notamment sur les charges de personnel et les dépenses commerciales et marketing ».

Lagardère prévoit une année 2021 correcte pour sa branche édition, notamment grâce à un nouvel album d'Astérix, la poule aux œufs d'or du groupe.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0