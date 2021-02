La Bibliothèque nationale d’Australie confrontée à des problèmes de stockage    

Le rapport concerne à la fois la Bibliothèque nationale d’Australie et la National Film and Sound Archive of Australia (NFSA). Effectué par l'Australian National Audit Office (ANAO), il salue la gestion des deux établissements par la direction et le personnel. Ces derniers assureraient un service efficace et s’occuperaient correctement des collections au sein des bâtiments.

Cependant, la Bibliothèque comme la NFSA font face à des problèmes financiers. Le contrat de location actuel de la bibliothèque qui assure le stockage des collections devrait en effet prendre fin en 2025. L’organisme chargé de l’étude a ainsi conseillé à la direction d’établir un plan pour anticiper cette fin de contrat.

CULTURE : la ville de Nantes organise la gratuité de ses bibliothèques

Dans leur réponse, le président du Conseil de la bibliothèque, le Dr Brett Mason, et sa directrice générale, la Dr Marie-Louise Ayres, sont on ne peut plus clairs : « Tant que nous n’aurons pas une piste à suivre pour financer le stockage des collections actuelles et la croissance prévue, il y a des risques à venir importants liés à la gestion des futures collections de la Bibliothèque », ont-ils déclaré.

De nouveaux fonds seraient ainsi nécessaires pour garantir la survie de la totalité des collections du bâtiment.

Un système numérique vétuste

Connu sous le nom de « Voyager », le système informatique de la Bibliothèque nationale appartient visiblement au passé. Mis en place en 2003, il est décrit par le rapport comme ayant « des fonctionnalités limitées qui ont nécessité des solutions de rechange et des processus manuels ».

Efficace pour garantir la sécurité numérique du bâtiment, il ne peut en aucun cas suppléer au problème de stockage physique. « Voyager n’a pas la fonctionnalité de stocker ou d’intégrer les informations de conservation et d’exposition pour assurer un enregistrement complet de l’historique d’un article », indique ainsi le rapport. Proche de sa fin de vie, Voyager ne devrait pas tarder à effectuer son dernier trajet.

La NFSA, quant à elle, utilise un système moins dépassé, appelé Mediaflex, qui collecte les données audiovisuelles. Cependant, l’établissement rencontre également des problèmes numériques, notamment au niveau des emprunts. « Il n’y a pas de suivi systématique des prêts ce qui entraîne certains éléments en retard depuis de nombreuses années, sans suivi documenté », souligne l’étude.

Rappelons que l’année 2020 a été particulièrement difficile pour la Bibliothèque nationale d’Australie qui en plus du Covid-19 a été confrontée aux incendies géants qui ont ravagé la région l’année dernière.

Via The Mandarin

Crédit photo : Bibliothèque nationale d’Australie CC BY-SA 3.0