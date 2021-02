“Easy” Rawlins, détective privé de Walter Mosley, au coeur d'une série

Cette série, dont le titre est encore inconnu, sera centrée sur le détective privé Ezekiel "Easy" Rawlins, vétéran de la Seconde Guerre mondiale et fameux dur à cuire. Elle suivra ses enquêtes, dans le Los Angeles des années 1950, et reconstituera l'ambiance de l'époque, marquée par la ségrégation et les inégalités.

Deadline rappelle que plusieurs projets devaient porter les aventures de Rawlins à la télévision, chez USA Network et NBC, mais sans succès.

En France, une partie des livres de la série "Easy" Rawlins a été publiée par Albin Michel et le Seuil, dans des traductions de Gabrielle Merchez et Mireille Vignol.

Le premier livre de la série, Le Diable en robe bleue (Gallimard, traduit par Jean-Bernard Piat) avait été adapté au cinéma par Carl Franklin en 1995.

Les projets autour de l'œuvre de Walter Mosley se multiplient, puisque Samuel L. Jackson doit produire pour Apple TV+ une adaptation en six épisodes de The Last Days of Ptolemy Grey, un roman policier de Walter Mosley publié en 2010 en version originale par Riverhead Books.

Photographie : Walter Mosley en 2013 (Cornerhouse, CC BY-NC-ND 2.0)