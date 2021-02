George R.R. Martin produit l'adaptation d'un livre de Roger Zelazny 

George R.R. Martin collabore à nouveau avec HBO, le réseau qui a fait naître sa saga Game of Thrones à l'écran, avec l'adaptation d'un livre de Roger Zelazny, Repères sur la route, en une série télévisée. Kalinda Vazquez, connue pour Prison Break, Nikita et Star Trek : Discovery, écrira l'adaptation et en assumera la responsabilité pour la chaîne.

Le résumé de l'éditeur pour Repères sur la route :

Une route décrit le temps, du passé au futur. Les accès en sont soumis à des règles strictes et bizarres, les sorties sont autant de voies divergentes où l'histoire peut se récrire et le paradoxe fleurir. Red Dorakeen, trafiquant d'armes, poursuivi à la fois par la police de la route et par les tueurs à gages, devra affronter tour à tour un moine défroqué, zen et meurtrier, un tyrannosaure-cyborg piloté par le marquis de Sade, un robot extra-terrestre déglingué abandonné par les siens... Tandis que sur une voie parallèle son fils est parti à sa recherche avec pour seule arme un livre entre les pages duquel se cache une mémoire électronique-factotum. Mais au-dessus de la route plane l'ombre des dragons qui sont peut-être les maîtres du jeu...

George R.R. Martin, avec ce projet, rend un hommage à un écrivain dont il était très proche, jusqu'au décès de Zelazny. Ce dernier a en effet collaboré à plusieurs reprises avec Martin dans le cadre des anthologies Wild Cards... De plus, en tant que scénariste, Martin s'est confronté à un texte de Zelazny.

« Ma carrière à la télévision a commencé en 1985 lorsque j'ai adapté le recueil Last Defender of Camelot de Roger Zelazny pour The Twilight Zone [La Cinquième Dimension, NdR]. Roger était un ami, un mentor et l'un des plus grands écrivains de science-fiction qui aient jamais vécu. Ce fut un honneur de pouvoir adapter son travail pour la télévision », souligne à cette occasion G.R.R. Martin.

