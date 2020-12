Samuel L. Jackson produit une adaptation d'un livre de Walter Mosley

Samuel L. Jackson, producteur exécutif de la série tirée du livre The Last Days of Ptolemy Grey, sera également présent au casting de cette réalisation, pour interpréter le fameux Ptolemy Grey en personne. L'auteur Walter Mosley viendra en renfort à la production, et signera par ailleurs le scénario adapté de son livre.

The Last Days of Ptolemy Grey, qui n'a pas été traduit en français, raconte l'histoire de Ptolemy Grey, 91 ans et récemment endeuillé par la disparition de son petit-neveu, tué dans une fusillade. Des rencontres inattendues lui redonneront du poil de la bête, d'une manière ou d'une autre, pour laisser un souvenir impérissable dans ce monde...

TELEVISION: Stephen King juge les adaptations de ses livres

C'est la deuxième série dans laquelle devrait jouer Samuel L. Jackson, après la série Marvel consacrée à Nick Fury. Aucune date de diffusion ou de tournage n'a été annoncée, toutefois.

Parmi les autres œuvres de Walter Mosley adaptées à l'écran, signalons Le Diable en robe bleue, réalisé en 1995 par Carl Franklin, avec Denzel Washington.

Photographie : Walter Mosley, en 2013 (Cornerhouse, CC BY-NC-ND 2.0)

via Variety