Une vaste étude sociologique sur les auteurs de BD en Charente

Cette étude, « la première du genre » selon les financeurs, le Grand Angoulême, Magelis et la Cité Internationale de la bande dessinée et de l’image, court sur quelque 400 pages pour retracer et analyser des parcours d'auteurs. Des entretiens approfondis ont été réalisés avec des auteurs pour en reconstituer « les parcours professionnels et résidentiels ».

Préparée dès 2017, l'enquête commence finalement en janvier 2018, pour se dérouler sur deux années complètes. De la découverte de la bande dessinée à celle du dessin jusqu'aux relations avec les éditeurs ou avec les autres auteurs, en passant par la formation et la professionnalisation, tous les aspects de la vie de l'auteur sont évoqués.

L'étude remarque surtout la tension entre la bande dessinée en tant que 9e art, et la bande dessinée en tant que secteur commercial et art industriel. Mais aussi les tensions entre les différentes générations d'auteurs, alors que le marché de la bande dessinée s'ouvre au grand public.

« Pas de champ, pas d’habitus, peu de véritable structuration professionnelle, il faut le dire clairement : les auteurs de bande dessinée ne sont quasiment jamais uniquement des auteurs de bande dessinée. Cette profession est une invention qui a permis, en son temps, de faire reconnaître la bande dessinée. Cette légitimation a été partiellement au moins la cause de la précarisation des auteurs », indiquent ainsi les deux chercheurs dans leur conclusion.

« Mais il n’y a pas non plus d’École Nationale ou de Conservatoire de la Bande dessinée, de Scène Actuelle de la bande dessinée, de labels nationaux distinguant un atelier, une maison d’édition, etc. C’est la conséquence d’une légitimation qui n’a pas été à son terme, quoi qu’on puisse en dire, en laissant le marché seul diriger le destin des auteurs, sans régulation aucune », poursuivent-ils.

Leur copieuse étude est accessible à cette adresse.

