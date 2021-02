Massot Éditions : des parts du capital à la loterie, pour conserver son indépendance

Un pied de nez pour ne pas faire des pieds et des mains avec les banques et des actionnaires. Florent Massot, parce que cela « le faisait un peu marrer », propose aux lecteurs de remporter 5 % des parts du capital de la maison d'édition à travers une loterie. Pour obtenir un billet d'entrée, il suffit de soutenir la maison, à hauteur de 20 € minimum, sur la plateforme KissKissBankBank.

La proposition vient ajouter un peu de piment à une campagne de financement participatif qui propose, bien sûr, des livres de la maison d'édition en contreparties. L'objectif est de récolter au moins 75.000 € pour revaloriser les auteurs, recruter un ou une responsable communication et marketing et passer de 30 à 35 titres publiés par an, avant un second palier, fixé à 175.000 €, qui verrait à nouveau 5 % des parts du capital remis en jeu.

« Je trouver cela très sain de chercher le soutien de ses lecteurs, c'est une sorte de contrat passé avec l'éditeur », nous explique Florent Massot, qui a pu tester ce type de relations à travers Blast, la chaîne de Denis Robert, dont il est administrateur.

Ouvrir ainsi le capital est une marque supplémentaire de confiance : « Je trouvais cela intéressant, qui plus est, d'ouvrir le capital à des gens qui ne sont pas nécessairement les plus fortunés. J'aime ce côté horizontal, où tout le monde a sa chance », précise Florent Massot. Dans le cadre du financement participatif, une contribution plus importante donne le droit à plus de bons de participation à la loterie, mais le hasard fera sa besogne...

“2020 a complexifié la situation”

La campagne de financement participatif permettra à Massot Éditions d'investir, tout en garantissant son indépendance « par rapport à de gros actionnaires. Pour ma structure précédente, Florent Massot Éditions [à partir de 2006, NdR], j'avais Hachette au capital, et je me suis rendu compte des difficultés. Nous sommes trop petits pour les intéresser, et du jour au lendemain, ils peuvent sortir de la maison et mettre un peu le bazar ».

Échaudé par l'expérience, Massot s'est donné comme « maître mot de plus avoir affaire à de gros actionnariats », ce qui lui garantit par ailleurs une maîtrise totale et complète de la ligne éditoriale de la maison d'édition. À ce titre, les lecteurs actionnaires ne siègeront pas à un conseil d'administration, mais pourront bénéficier d'une certaine « culbute financière », promet l'éditeur.

« On dit qu'on mesure la valeur financière d'une maison d'édition à son chiffre d'affaires annuel. Avec 670.000 € en moyenne, cela peut représenter un petit peu d'argent », indique Florent Massot.

À l'origine de quelques best-sellers de l'édition, dont Crépuscule, donc, ou La vie secrète des arbres (quand il travaillait pour Les Arènes) de Peter Wohlleben, l'éditeur reste fermement attaché aux premiers romans et aux jeunes auteurs, qu'il veut accueillir dans sa structure.

« Certes, nous avons eu le succès Crépuscule, mais nous perdons de l'argent sur d'autres livres, car nous donnons une chance à des auteurs qui n'ont jamais été publiés. Et cette année 2020 a complexifié la situation pour eux, avec la fermeture des librairies », termine Florent Massot.

La campagne de financement participatif est accessible à cette adresse.

Photographie : Éditions Massot, via KissKissBankBank