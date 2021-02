Philippe Charlier prend la direction de la collection Terre Humaine

Jean Malaurie a créé Terre Humaine en 1955 qui fut inaugurée avec son ouvrage Les Derniers Rois de Thulé et celui de Claude Lévi-Strauss Tristes Tropiques. Il y a notamment publié des auteurs tels que Pierre-Jakez Hélias (Le Cheval d’orgueil), Patrick Declerck (Les Naufragés), Philippe Descola (Les Lances du crépuscule), Jacques Lacarrière (L’Été grec) et Wilfred Thesiger (Les Arabes des marais).

Ancien élève de l’université de Lille 2, de l’École pratique des hautes études et de l’université de Paris-Descartes, Philippe Charlier, 43 ans, est médecin légiste, anthropologue et archéologue. Maître de conférence (université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines) et praticien hospitalier (Assistance publique – Hôpitaux de Paris), il a été chef de service à l’hôpital de Nanterre, créateur d’une consultation d’anthropologie médicale à destination des migrants et médecin-chef à la maison d’arrêt des Hauts-de-Seine.

Actuellement en détachement ministériel au musée du Quai Branly – Jacques-Chirac, il y dirige le Département de la recherche et de l’enseignement.

Ses axes de recherche sont l’utilisation des outils biomédicaux pour l’étude des objets extra-occidentaux, et l’étude anthropologique des rituels magico-religieux autour de la maladie et de la mort (la « lutte contre l’Inconnu »), principalement en Afrique subsaharienne et dans les territoires afro-caribéens.

Ses terrains principaux d’exploration sont en Haïti, au Cameroun et au Bénin. Il codirige la mission archéologique des palais royaux d’Abomey (soutenue par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères) avec son collègue Didier N’Dah (université d’Abomey-Calavi).

Membre de la Société de géographie, de la Société des explorateurs français et de la Société des africanistes, Philippe Charlier est l’auteur de plus de cent cinquante articles scientifiques et d’une vingtaine d’ouvrages dont Autopsie de l’art premier (Éditions du Rocher, 2012), Zombis. Enquête sur les morts-vivants (Tallandier, 2015), Rituels (Le Cerf, 2020).

Reprendre la direction de la collection Terre Humaine est à la fois un rêve, un honneur et un défi, celui de « rendre le bonheur de comprendre le monde accessible à tous »...



Merci à @GregBerthier, @CelineThoulouze, Jean Malaurie et Jean-Christophe Rufin pour leur confiance 🙏 pic.twitter.com/JtQyxbWlHD — Philippe Charlier (@doctroptard) February 15, 2021

Il a également publié en 2020 Vaudou. L’homme, la nature et les dieux dans la collection Terre Humaine aux éditions Plon, fruit de sa longue expérience de terrain au contact de cette culture et de cette religion du Bénin. Le premier ouvrage publié sous sa direction – celui de Mireille Aïn, Cinq tambours pour deux serpents. Itinéraire spirituel d’une Française en Haïti – paraîtra le 18 février 2021.

photo © Musée du quai Branly - Jacques Chirac