Culture : concepts américains, réalités françaises ?

Depuis un demi-siècle, les allers-retours se multiplient entre les États-Unis et la France dans les domaines des idées et de l’engagement dans la société civile. De la French Theory aux cultural studies et aux postcolonial studies, la circulation des personnes et des pensées entre les deux pays a façonné notre compréhension critique du monde actuel.

EDITION: la Cancel culture sévit-elle dans l'industrie ?



Quelles sont les raisons et les trajectoires de cette « migration » des idées ? À l’heure où la cancel culture fait florès en Europe, questionnant les récits historiques en fonction des mobilisations du présent, les concepts venus d’outre-Atlantique sont-ils toujours appropriés pour décrire des réalités culturelles françaises ?



Intervenants :



François Noudelmann, philosophe, membre de l’Institut universitaire de France, professeur à l’Université de Paris-VIII et à la New York University où il dirige la Maison française.

Adam Shatz, journaliste et visiting professor au Centre Hagop Kevorkian pour les études sur le Proche-Orient à l’université de New York.

Mame-Fatou Niang, maîtresse de conférence en littérature française et francophone à l’Université Carnegie-Mellon (Pittsburgh).

Magali Bessone, professeure de philosophie politique à l’Université Paris-1 Panthéon Sorbonne.



Une rencontre animée par Dominic Thomas, professeur Madeleine L. Letessier et directeur du Département des études françaises et francophones à l’Université de Californie (Los Angeles).

Le musée offre, dès le 10 février, de poser des questions et suivre les conférenciers depuis la page Facebook, mais également d’assister à la rencontre, retransmise en vidéo depuis son site internet.