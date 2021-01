Après les violences au Capitole, un sénateur dénonce la “cancel culture” de l'édition

Depuis le 30 décembre dernier, Josh Hawley annonce à qui veut l'entendre qu'il s'opposera à la certification du Collège électoral par le Sénat, qui doit valider l'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis. Malgré l'enquête menée sur le processus électoral et l'absence de preuves, Hawley fait partie de ceux qui, comme Donald Trump, refusent la victoire du candidat démocrate à l'élection présidentielle.

L'ambitieux homme politique, qui, aux yeux de certains, y compris dans son propre camp, raye un peu trop le parquet avec sa dentition, a toutefois eu un geste qui pourrait menacer son avenir politique. Le mercredi 6 janvier dernier, quelques minutes avant l'invasion du Capitole par des militants pro-Trump, Hawley est photographié à proximité de la Chambre des Représentants.

Devant la foule des militants chauffés à blanc, prêts à en découdre, Hawley lève un poing vainqueur, adresse des sourires et des pouces levés. Quelques minutes plus tard, la foule s'attaquera au Capitole, avec les conséquences que l'on connait, des blessés et des morts, tant du côté des forces de l'ordre que des militants. Pour plusieurs responsables politiques, Josh Hawley a eu un geste malheureux, voire irresponsable, face à la foule.

« Me présenter comme un soutien de Josh Hawley a été la pire erreur de ma vie », lance ainsi le sénateur républicain John Danforth à l'Associated Press, ce jeudi 7 janvier. « Il a consciemment appelé au pire. Il a tenté de nous diviser et a entamé la confiance du public dans notre démocratie. » Aujourd'hui, Hawley est pratiquement considéré comme un coresponsable des événements de ce 6 janvier, aux côtés de Donald Trump.

Josh Hawley contre la “Gauche”

Dans un message publié sur Twitter, le service de communication du sénateur a salué les forces de l'ordre engagées dans la sécurisation du Capitole. « La violence doit cesser », précise le message. Mais le tweet suivant du sénateur attaque frontalement la maison d'édition américaine Simon & Schuster.

Cette dernière venait d'annoncer l'annulation du contrat de publication de Josh Hawley, pour un livre intitulé The Tyranny of Big Tech, consacré à la puissance des réseaux sociaux et notamment à celle des GAFA. Il accusait des sociétés comme Facebook, Google ou Twitter d'exercer une censure sur leurs plateformes, en particulier vis-à-vis des publications de responsables républicains.

« En tant qu'éditeur, notre mission sera toujours de porter des points de vue et opinions différents, mais nous prenons très au sérieux notre responsabilité vis-à-vis des citoyens, aussi, nous ne pouvons soutenir le sénateur Hawley, au vu du rôle qu'il a joué dans cette menace dangereuse pour notre démocratie et notre liberté », indique Simon & Schuster.

En réponse, donc, Josh Hawley dénonce donc la « cancel culture » de l'édition, selon laquelle « [s]eul un discours validé peut désormais être publié ». « Voici la Gauche qui cherche à supprimer tout ce qu'elle n'approuve pas. Je combattrai cette “cancel culture” de toutes mes forces. On se verra au tribunal. »

Hawley qualifie la situation d'« orwellienne », ce qui ne manque pas de piquant venant d'un fervent défenseur de la post-vérité...

Photographie : à droite, Josh Hawley, en 2019 (Chairman of the Joint Chiefs of Staff, CC BY 2.0)