Habiter : interroger les lieux et les populations

L’originalité de cette collection réside dans sa nature pluridisciplinaire - histoire, sciences sociales, architecture, urbanisme et art -, visant en particulier à associer une approche centrée sur les pratiques individuelles et collectives de l’habiter à la dimension morpho-typologique, avec un regard de longue durée.

L'(in)habitable, premiers pas

Ce volume met l'accent sur les pratiques et les formes temporaires et éphémères de l’habiter, ainsi que sur ce qui est l’inhabituel, le « hors quotidien » ou qui s’éloigne d’une idée d’habitabilité. Les questions relatives aux inégalités, aux injustices spatiales et aux vulnérabilités résidentielles sont au cœur de ce projet de réflexion collective.

Un résumé en anglais suit chaque article ainsi qu’une présentation de son auteur. De nombreuses illustrations N/B et en couleurs accompagnent les articles.

L'habiter comme patrimoine, autre vue

L’ouvrage propose une approche renouvelée de la question sensible du logement des populations aux faibles revenus dans des villes de l’Europe méridionale. Il s’attache à des lieux et des constructions qui, sur une durée de plusieurs siècles, ont maintenu leur vocation d’accueil des plus démunis, qu’ils soient des « autochtones » ou bien des étrangers.

Les six articles résultent d’enquêtes sociologiques et anthropologiques éclairant les usages sociaux, la culture matérielle dans ces lieux, la vie quotidienne et les adaptations de l’habitat, les besoins et les réponses de la population. Elles ont privilégié les méthodes de l’histoire orale, l’analyse des représentations et des mémoires, l’enquête ethnographique des pratiques quotidiennes, et le recueil de témoignages.

Les terrains de ces enquêtes multi-situées (Rome, Marseille, Naples, Venise, Matera) constituent des observatoires qu’il est intéressant de rapprocher, non seulement parce que ce sont des villes de l’espace euro-méditerranéen, récemment confrontées au phénomène migratoire, mais aussi parce que leurs centres historiques accueillent des flux touristiques qui n’ont cessé de croître ces dernières années.

