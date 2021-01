Les ventes internet sauvent le résultat 2020 de Fnac Darty

Avec 7,49 milliards € de chiffre d’affaires pour 2020, Fnac Darty projette un résultat de 210 millions €. La croissance des ventes en ligne de près de 70 %, avec un volume de commandes en click & collect qui a progressé de près de 40 % au cours du quatrième trimestre, permet au groupe d’afficher un chiffre d’affaires du 2e semestre en forte croissance par rapport à 2019.

« Fnac Darty confirme ainsi son statut de grand acteur du digital dans son secteur, fort d’un modèle omnicanal qui prouve sa pertinence, avec plus de 5 millions de nouveaux clients web actifs accueillis en 2020. Notre modèle de service continue de faire ses preuves notamment au travers de nos initiatives en faveur d’une consommation plus durable », affirme Enrique Martinez, directeur général du groupe.

Les zones France — Suisse et Belgique — Luxembourg ont affiché de solides dynamiques de ventes respectivement de près de + 2 % et + 1 % en données comparables alors que la péninsule ibérique, qui a continué à être impactée par des fortes restrictions liées à la crise sanitaire et un environnement macroéconomique moins porteur, affiche un recul de près de -11 % sur l’année en données comparables.

En revanche, les segments livres, audio et vidéo ont été pénalisés par l’absence de clients dans les magasins : ces produits éditoriaux sensibles au trafic, et plus facilement des achats d’impulsion, n’ont pas résisté aux confinements. Et le click and collect n’a manifestement pas joué son rôle.

Ce 23 février seront présentés les résultats définitifs. Les autres projections du groupe sont disponibles à cette adresse.