Secret défense : une classification d'archives sans limite de temps ?

À la suite de la publi­ca­tion d’une nou­velle ins­truc­tion inter­mi­nis­té­rielle sur le secret défense, l’Association des archi­vis­tes fran­çais, l’Association des his­to­riens contem­po­ra­néis­tes de l’ensei­gne­ment supé­rieur et de la recher­che et l’Association Josette et Maurice Audin, ainsi qu’un col­lec­tif d’archi­vis­tes, de juris­tes, d’his­to­rien­nes et d’his­to­riens dont Robert O. Paxton, Antoine Prost et Annette Wieviorka, vice-pré­si­dente du Conseil supé­rieur des Archives, sai­sis­sent le Conseil d’État pour obte­nir son annu­la­tion. Loin de se confor­mer à la loi sur les archi­ves de 2008, ce texte régle­men­taire entrave tou­jours plus l’accès aux archi­ves contem­po­rai­nes de la Nation.

ARCHIVES: La ligue des Droits de l'Homme en soutien

Des archi­vis­tes, des juris­tes, des his­to­rien­nes et des his­to­riens, relayés par une péti­tion signée par plus de 18 000 per­son­nes, dénon­cent une res­tric­tion inad­mis­si­ble dans l’accès aux archi­ves contem­po­rai­nes de la Nation. Depuis plus d’un an, l’appli­ca­tion sys­té­ma­ti­que de l’ins­truc­tion géné­rale inter­mi­nis­té­rielle n° 1300 (IGI 1300), un texte de valeur régle­men­taire, conduit à subor­don­ner toute com­mu­ni­ca­tion de docu­ments anté­rieurs à 1970 et por­tant un tampon « secret » à une pro­cé­dure admi­nis­tra­tive dite de « déclas­si­fi­ca­tion ».

Se trouve ainsi bloqué pen­dant des mois, et par­fois des années, l’accès à ces docu­ments et entra­vés des tra­vaux por­tant sur cer­tains des épisodes les plus sen­si­bles de notre passé récent, qu’il s’agisse des pério­des de l’Occupation, des guer­res colo­nia­les, ou de l’his­toire de la Quatrième République et des débuts de la Cinquième République. Cette pro­cé­dure est contes­ta­ble dans son prin­cipe même, car la loi pré­voit que les archi­ves publi­ques dont la com­mu­ni­ca­tion porte atteinte au secret de la défense natio­nale devien­nent « com­mu­ni­ca­bles de plein droit » à l’expi­ra­tion d’un délai de cin­quante ans, sans qu’aucune autre condi­tion par­ti­cu­lière ne puisse être exigée.

Tous les docu­ments de ce type anté­rieurs à 1971 devraient donc être libre­ment acces­si­bles aux citoyen­nes et aux citoyens en 2021.

Les Sages sollicités

C’est pour­quoi un recours a été formé une pre­mière fois devant le Conseil d’État le 23 sep­tem­bre 2020 pour voir cons­ta­tée l’illé­ga­lité de l’IGI 1300. Mi-novem­bre, une nou­velle ver­sion de cette IGI 1300 est parue : loin de résou­dre le pro­blème identifié dans le recours du 23 sep­tem­bre, elle réduit davan­tage encore la com­mu­ni­ca­tion des archi­ves publi­ques antérieu­res à 1971 et fait peser de sour­des mena­ces sur l’accès à l’ensem­ble des docu­ments clas­si­fiés secret défense à l’avenir.

Depuis cette date, de nom­breux par­le­men­tai­res ont été saisis de cette ques­tion ainsi que la minis­tre de la Culture, en charge des archi­ves. Le pré­si­dent de la République et le Premier minis­tre ont également été aler­tés.

Cette nou­velle ver­sion de l’IGI fixe de manière arbi­traire le péri­mè­tre du secret-défense en impo­sant la date de mars 1934 : tout docu­ment pos­té­rieur à cette date por­tant un quel­conque tampon « secret » doit faire l’objet d’une demande de déclas­si­fi­ca­tion auprès des ser­vi­ces émetteurs.

Les cri­tè­res de déclas­si­fi­ca­tion (ou de refus de déclas­si­fi­ca­tion) ne sont pas pré­ci­sés, ouvrant la porte à une ges­tion arbi­traire de l’accès aux archi­ves de la Nation.

Plus aucune limite temporelle ?

Plus grave encore, cette nou­velle ver­sion de l’IGI pro­duit une caté­go­rie d’archi­ves non com­mu­ni­ca­bles, au mépris de la loi. En effet, faute d’une réponse de l’admi­nis­tra­tion émettrice à une demande de déclas­si­fi­ca­tion, les archi­ves — dont on rappelle encore qu’elles sont de plein droit com­mu­ni­ca­bles au regard de la loi puisqu’ayant plus de 50 ans — ne peu­vent être com­mu­ni­quées : elles devien­nent de fait non com­mu­ni­ca­bles.

Enfin, de manière iné­dite dans l’his­toire des archi­ves en France, la nou­velle ver­sion de l’IGI 1300 pré­voit la pos­si­bi­lité que des archi­ves soient clas­si­fiées « secret défense » a pos­te­riori sans aucune limite tem­po­relle et jus­ti­fi­ca­tion d’aucune sorte, pri­vant le Parlement de sa com­pé­tence exclu­sive quant à la fixa­tion des délais au terme des­quels les archi­ves publi­ques devien­nent libre­ment com­mu­ni­ca­bles.

Face à cette situa­tion, l’Association des archi­vis­tes fran­çais (AAF), l’Association des his­to­riens contem­po­ra­néis­tes de l’ensei­gne­ment supé­rieur et de la recher­che (AHCESR) et l’Association Josette et Maurice Audin, ainsi qu’un nombre croissant de per­son­na­li­tés du monde des archi­ves, de l’his­toire et du droit ont saisi le Conseil d’État le 15 jan­vier 2021 pour voir cons­ta­tée l’illé­ga­lité de la nou­velle ver­sion de l’IGI n° 1300.

Elles rap­pel­lent à nou­veau que seul l’accès aux archi­ves, dans le res­pect de la loi, peut garan­tir un examen informé et contra­dic­toire de notre his­toire contem­po­raine. C’est aussi une condi­tion indis­pen­sa­ble pour répon­dre à l’appel du pré­si­dent de la République, répété à plu­sieurs repri­ses, d’un débat sur le passé colo­nial de notre pays.

crédit photo : winvcf CC 0