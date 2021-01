Dans le cadre de la réorganisation du pôle littérature chez Editis, Jean-Luc Barré prenait la direction des Éditions Bouquins, dont il avait la charge depuis 2008. Avec en plus une casquette d’éditeur de non-fiction chez Robert Laffont.

“Le premier jour du reste de ta vie “

À présent, Bouquins aborde « le plus bel âge de sa vie à travers une structure éditoriale élargie à toutes sortes de publications », estime-t-il. La collection proprement dite ne change pas, immuable dans son format, son papier, sa pagination, les principes et l’ambition. Ce qui fait son succès et son rayonnement depuis l’origine et lui ont assuré à travers le temps la fidélité de millions de lecteurs.

La vocation de Bouquins a toujours été « d’embrasser les territoires multiples de la connaissance et de la création, avec exigence et sans tabou ». L’ensemble des nouvelles parutions qui verront le jour sous la marque spécifique procéderont du même esprit de liberté, de curiosité et d’impertinence. Mais sous une couverture et une présentation distinctes.

Elles refléteront un même souci de diversité en matière d’essais, d’ouvrages de fictions français et étrangers, d’enquêtes, de témoignages. Mais elles seront davantage en prise avec l’actualité immédiate, le mouvement des idées, les nouveaux modes d’expression littéraire et romanesque.

La collection proprement dite veut s’inscrire dans une démarche essentiellement patrimoniale. Les éditions seront plus largement tournées vers l’innovation, le débat, la révélation et la mise en avant de talents et de pensées reflétant, dans tous les domaines, les évolutions et les enjeux de notre époque.

« C’est cette diversité qui fera la richesse et l’unité de éditions Bouquins que j’aurai le plaisir de diriger, autour d’une équipe elle-même renforcée dont la qualité et la compétence ne sont plus à démontrer », assure le directeur.

San-Antonio, figure de proue

Bouquins a repris du poil de la bête cette année, en commençant avec le tome 20 de San-Antonio, qui reprend 10 des œuvres de Frédéric Dard, édition établie par François Rivière, romancier spécialiste de littérature policière et biographe de Frédéric Dard.

Monument sans égal dans la littérature policière française, mêlant intrigues échevelées et humour débridé, elle reste sans pareille, bigarrée, tonitruante, populaire et bourrée de références. San Antonio est né du désir de son auteur, Frédéric Dard, de parodier les romans de la Série noire (Peter Cheyney, James Hadley Chase).

Mais dès les années 1950, le flic matamore et son rabelaisien collègue Bérurier s’éloignent du cadre policier classique pour accéder à une fresque souvent bouffonne et pleine d’inventions langagières. Dès les années 1970, la « langue de San-Antonio », saluée par d’éminents spécialistes, mais aussi par de célèbres écrivains, de Jean Dutourd à Jean d’Ormesson, commence à faire figure de phénomène.

Elle reste à ce jour aussi savoureuse et inventive qu’à l’origine. Les San-Antonio sont aujourd’hui publiés en « Bouquins » dans l’ordre de leur première parution dans la mythique série Spécial-Police du Fleuve noir.

Cette édition intégrale en plusieurs volumes respecte aussi le texte original, reflet des décennies au long desquelles San-Antonio s’est fait le témoin attentif et irrespectueux de la vie hexagonale.

D’ailleurs, 2021 marque le centenaire de la naissance de Dard. Dard Devil ?

crédit photo : Bouquins