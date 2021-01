Les 80 ans du Capitaine Haddock, marin héroïque, alcoolique et colérique

La vie de capitaine, qui pis est Haddock, ne sent pas toujours la rose. On se souviendra qu’en 2010, la télévision turque avait interdit que ce dernier ne fume son indétrônable pipe. Or, dans une adaptation sur la chaîne privée TV8, voilà qui ne passait pas : diffusant des images montrant des personnages fumant, car le capitaine n’était pas le seul dans cette adaptation, la chaîne est allée à l’encontre de la loi interdisant de mettre en scène des gens en train de fumer à la télévision.

Haddock, 80 ans de barbe et de pipe

Mais qu’importe, Haddock est entré dans la lignée des marins de la BD, dans laquelle on retrouve un splendide Corto Maltese ou encore Popeye – voire même un certain Thorgal, marin des étoiles également. Et voici donc qu’Haddock fête son anniversaire — mais si tout le monde s’entend sur l’année, celle de la parution du Crabe aux pinces d’or, le jour et le mois restaient soumis à débat.

La maison d’édition Casterman avait tout de même corrigé le tir, malgré l’emballement de la presse à mettre des bougies prématurément sur le gâteau du capitaine. « C’est plus exactement le 2 janvier 1941 qu’apparaît pour la première fois le Capitaine Haddock dans Le Soir jeunesse tandis que sa première rencontre avec Tintin a lieu le 9 janvier. L’album Le crabe aux pinces d’or est quant à lui sorti en fin d’année 1941. C’est donc toute l’année 2021 que nous pourrons célébrer les 80 ans du Capitaine Haddock », corrigeait récemment l’éditeur.

Et de mettre ainsi tout le monde d’accord.

Inspiré d’un certain Capitaine Craddock, tiré d’un film franco-allemand de 1931, qu’Hergé appréciait tout particulièrement, le capitaine porte également le nom d’un véritable marin, Sir Richard Haddock, qui avait commandé le Royal James. Et l’on retrouve même un Haddock sur le Titanic, Herbert James, qui fut commandant en titre du paquebot, avant sa livraison.

Alors Archibald Haddock, dit Capitaine… Une étude très sérieuse menée par une équipe de scientifiques de la Pitié-Salpétrière, entre autres, avait analysé l’état de santé du capitaine, en 2016. Les problèmes de santé du Capitaine Haddock au cours des aventures de Tintin. Comparaisons avec ceux de Tintin, voilà qui était tout un poème.

19 problèmes de santé sont rencontrés par aventure, mais le Capitaine fait preuve d’une santé de fer. Sur l’ensemble des pépins de santé : 193 étaient traumatiques (77,5 %) et 56 non traumatiques (22,5 %). Les plus fréquents des traumatismes étaient les traumatismes crâniens (56 %), et les plus fréquents des PS non traumatiques étaient les problèmes liés à son alcoolisme (56 %), plus particulièrement ceux engendrés par une ivresse aiguë (37 %).

Marin aux jurons divins

Invicible capitaine, malgré les embuches, l’alcool et les traumatismes. Alors évidemment, il existe toujours, dans les ouvrages de référence, le Haddock illustré, signé par Albert Algoud, également auteur des célèbres jurons de notre marin préféré. Car Haddock, ce sont avant tout des jurons improbables, tel le délicieux « bougre d’ectoplasme de moule à gaufres », dont la paternité est reconnue jusque dans les étoiles.

« L’intempérance, certes, caractérise Haddock, mais bien plus que de rhum ou de whisky, c’est de mots que se grise le bouillant Capitaine. Colérique chronique, cédant constamment à son penchant, il s’abreuve dans son inépuisable lexique d’insultes étourdissantes pour en abreuver ses ennemis. Dans ses crises, il s’emporte sans retenue, et, en un crescendo immédiat, la violence de l’invective s’exaspère jusqu’au plus fort degré du délirium verbal », écrit Algoud.

Et d’ajouter : « L’héroïsme singulier du Capitaine ne pouvait s’exprimer que dans une langue originale. Bien sûr, l’outrage garde chez lui la force cathartique des bons vieux jurons, mais pour agonir l’ennemi, l’insulter à mort, il ne s’accommode pas des conventions du genre. Pas de gros mots, très peu d’argot. De la bouche furieuse de Haddock ne jaillissent jamais d’apostrophes grossières. »

Alors, bien que cela déplaise, on ne fêtera pas l’anniversaire d’un octogénaire sans rappeler que, peut-être, Tintin et Haddock furent l’un des premiers couples homosexuels platoniques de la bande dessinée. L’idée amuse, fait sourire les plus tolérants, met en colère les autres. Un certain Matthew Parris, journaliste britannique avait écrit ”Bien sûr que Tintin est gay, demandez à Milou” en 2009. Pour ceux que la théorie échaude, qu’importe, les œuvres sont là pour être interrogées.

En revanche, cet anniversaire permet de rappeler une vérité essentielle : les 80 ans, Tintin les a fêtés en 2009, le 10 janvier. Ce qui fait de notre reporter favori l’aîné du capitaine…

crédit photo : ActuaLitté CC BY SA 2.0