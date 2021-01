Traduire #11 : Jacques Amyot, traducteur des Vies parallèles de Plutarque

Après des études à la Sorbonne, Jacques Amyot obtient un doctorat en droit civil à l’université de Bourges avant de devenir professeur de grec et de latin dans la même université.

Sa première traduction est la Vie de Démétrius de Plutarque (en 1542). Sa traduction des Éthiopiques (en 1547), roman grec d’Héliodore d’Émèse, lui vaut d’être récompensé par le roi François Ier, qui lui octroie le bénéfice de l’abbaye de Bellozanne en Normandie.

Jacques Amyot traduit ensuite la Bibliothèque historique (en 1554), histoire universelle de l’historien grec Diodore de Sicile, puis Daphnis et Chloé (en 1559), roman de l’auteur grec Longus.

Suivent les Vies parallèles des hommes illustres (entre 1559 et 1565), l’œuvre la plus connue de Plutarque, et enfin les Œuvres morales (en 1572), ensemble de textes grecs du même Plutarque.

La monumentale traduction des Vies parallèles des hommes illustres (souvent abrégées en Vies parallèles) rassemble 50 biographies, dont 46 sont présentées par groupes de deux pour mettre en parallèle les vies de personnalités grecques et romaines, par exemple Thésée et Romulus, Alexandre le Grand et César, ou encore Démosthène et Cicéron.

Cette traduction – quelque peu infidèle selon les normes modernes – se lit comme une œuvre originale, devient très populaire et influence nombre d’écrivains français.

Le philosophe Montaigne, grand admirateur des écrits de Plutarque, écrit au sujet de son traducteur : « Je donne, avec raison, ce me semble, la palme à Jacques Amyot sur tous nos écrivains français non seulement pour la naïveté du langage, en quoi il surpasse tous autres, ni pour la constance d’un si long travail, ni pour la profondeur de son savoir, ayant pu développer si heureusement un auteur si épineux et ferré, mais surtout je lui sais bon gré d’avoir su trier et choisir un livre si digne et si à propos pour en faire présent à son pays. »

L’édition française est ensuite traduite en anglais par Thomas North, qui est à la fois homme de loi et traducteur. Il était courant à l’époque de traduire une œuvre à partir d’autres traductions, et non à partir de l’œuvre originale.

Publiée en 1579, l’édition anglaise Parallel Lives fournit à Shakespeare les matériaux nécessaires à plusieurs de ses pièces, par exemple Jules César, Antoine et Cléopâtre, Coriolan et Timon d’Athènes. La notion de propriété intellectuelle était très différente de la nôtre, si bien que Shakespeare pouvait faire siens des passages entiers de traductions d’œuvres classiques.

Après avoir été le percepteur des fils du roi Henri II, Jacques Amyot est nommé évêque d’Auxerre par le pape Pie V en 1570. Soupçonné d’approuver le meurtre des princes de Guise ordonné par le roi Henri III en 1588, il doit s’absenter d’Auxerre pendant quelque temps.

De retour à Auxerre, il meurt paisiblement en 1593 en léguant 1200 couronnes à l’hôpital d’Orléans, en remerciement pour les douze deniers qu’il y avait reçus pendant sa jeunesse, lorsque il était « pauvre et nu » en route vers Paris.

gravure : Jacques Amyot par Léonard Gaultier - domaine public