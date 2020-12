Bowie : l'icône illustrée 

A l'occasion du cinquième anniversaire de la disparition de David Bowie le 10 janvier 2021, les éditions huginn & muninn vous proposent de découvrir, ou redécouvrir, la vie d'une des icônes de la pop culture à travers un roman graphique.

Grand admirateur de l'esthétique de David Bowie, le monstre du comics Mike Allred a décidé de mettre en images les plus grandes séquences de la vie de ce géant de la pop culture. Lauréat du prix Eisner, il est responsable d'oeuvres graphiques classiques telles que Madman, Silver Surfer, Red Rocket 7 et iZombie. Son travail sur le huitième volume du roman graphique Fables l'a placé sur la liste des best-sellers du New York Times dans la catégorie fiction graphique pendant dix semaines consécutives.

Pour ce projet il a été accompagné par Steve Horton, l'auteur et cocréateur de la série Satellite Falling, ainsi que de Laura Allred qui s'occupe de la mise en couleurs de la plupart de ses oeuvres.



« C’est la vie de Bowie sous forme de paraboles et d’histoires imaginaires, une reconstitution magnifiquement documentée, sans doute meilleure que d’authentiques reportages d’époque. C’est la rétrospective fantasmée de la vie d’une personnalité fantasmatique, inspirée par la vie de son interprète, un certain David Jones, qui vécut jadis à Bromley et naquit à Brixton. » Neil Gaiman.

Bowie - Michael Allred, Laura Allred, Steve Horton - Editions huginn & muninn - 23/10/2020 - 9782364807303 - 21,95€