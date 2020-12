Traduire #6 : Claudine Picardet, pionnière de la traduction scientifique

Débutée en septembre 2015, la série de Wilfrid Lupano, et Relom, avec Degreff aux couleurs, sent le fromage de chèvres paissant dans les hautes et le dragon arthritique. Par conséquent, s’il est recommandé de l’approcher en se pinçant le nez, on se lâche rapidement l’orifice nasal, de fous rires en fous rires. Traquemage ou l’histoire d’un berger dans un monde de magie dégoulinante et de fées alcooliques. Et de frometons qui puent, pourtant très convoités.