La “croissance impressionnante” des podcasts pendant la pandémie 

La recherche annuelle de l’institut Nielsen pour Audible, réalisée sur un échantillon de 1004 personnes, a été présentée le jeudi 26 novembre lors de la troisième édition de United States of Podcast, un événement qu’Audible organise depuis 2018 et qui a eu lieu cette année en format numérique. Elle a révélé que pendant le premier confinement en Italie, pour 1 utilisateur sur 4 l’écoute de podcasts en streaming a augmenté : une tendance qui, comme on l’a vu, s’est maintenue constante aussi pendant les mois suivants, et qui témoigne donc de l’affirmation d’une nouvelle habitude de consommation.

En général, le secteur des podcasts est toujours en croissance en Italie : en 2020, près de 14 millions d’Italiens ont écouté au moins un podcast, soit une augmentation de 15 % par rapport aux 12 millions environ de 2019. « La croissance est impressionnante, nous en sommes très heureux », commente Francesco Bono, directeur du contenu d’Audible Italia au Corriere della Sera. « C’est un indicateur du grand intérêt des Italiens pour le podcast et de l’excellent travail d’Audible et des autres acteurs du secteur, ainsi que des auteurs. »

Les conditions d’écoute : gratuité et surtout à la maison

Quel est le profil type des écouteurs de podcasts en Italie ? Il s’agit d’un public jeune, d’habitude très connecté sur les réseaux sociaux, écoutant des contenus en streaming ainsi que des livres audio, dans des situations d’écoute variées.

Le domicile est confirmé comme le lieu d’écoute privilégié (79 %, +8 % par rapport à 2019 ; en Italie centrale, le pourcentage arrive à 87 %). « C’était prévisible (…), beaucoup de gens continuent à travailler chez eux... », explique le directeur du contenu d’Audible Italia. Cette donnée est probablement une conséquence du confinement ; de même, l’écoute en voiture ou dans d’autres moyens de transport a diminué.

En semaine, pour beaucoup de gens, l’écoute commence en fin d’après-midi avec l’heure de pointe et accompagne les activités après le travail (entraînement, courses, petits travaux ménagers…) ; en revanche le week-end le temps d’écoute est dilué dans la journée. Cependant, quel que soit le moment de la journée choisi, l’écoute de podcasts reste une activité solitaire pour la majorité des répondants. Enfin, 89 % des interrogés utilisent des services gratuits et non pas des plateformes payantes.

Cela pourrait être un problème pour les services payants, tels qu’Audible. « L’essentiel, en ce moment, est que de plus en plus de gens connaissent les podcasts », commente alors Bono, toujours au Corriere della Sera. « Lorsqu’on aborde un nouvel outil, il est normal d’opter pour des offres gratuites. Audible croit en l’importance de la qualité pour consolider le segment. »

Ecouter de plus en plus, notamment actus et infos

Si la fréquence d’écoute est stable par rapport à 2019, avec 28 % des répondants qui écoutent un podcast au moins une fois par semaine, le nombre de ceux qui écoutent ce type de contenu chaque jour est en augmentation (6 %). Ce dernier type d’auditeur est en moyenne plus jeune et plus connecté, passe plus de 4 heures en ligne par jour et fait un usage intensif des réseaux sociaux.

Le temps consacré à l’écoute a également augmenté par rapport à l’année dernière : chaque session dure en moyenne près de 25 minutes (contre près de 23 en 2019).

Parmi les sujets favoris, en hausse par rapport à 2019, on trouve les actualités, les programmes d’analyse thématique (particulièrement appréciés par le segment des jeunes auditeurs, âgés de 18 à 24 ans), la formation et le développement personnel, ainsi que les contenus conçus pour l’enfance.

L’importance des productions originales

Les productions originales, enfin, sont en moyenne plus écoutées que les podcasts des émissions radiophoniques (41 % vs 22 %).

« Les podcasts natifs sont un moteur essentiel pour le progrès de l’industrie, qui ne peut pas se développer comme un service de reproduction de contenus créés pour d’autres médias », poursuit Bono. « Le contenu développé pour l’audio est conçu pour donner une expérience sensorielle immersive, également grâce à un design sonore engageant (…) », rappelle-t-il.

Et d'insister sur l’attention portée à la qualité de la part de son entreprise. Ainsi « nous amenons de nouvelles personnes aux podcasts, attirées par la possibilité d’explorer de nouvelles formes d’expression de leurs auteurs, influenceurs ou personnages préférés », conclut-il en rappelant les synergies existantes entre le monde de l’édition, du numérique et de la communication.

Des terrains à conquérir, mais l’avenir semble brillant

43 % de gens interrogés par la recherche expliquent qu’ils préfèrent les médias traditionnels. Il y a aussi un pourcentage élevé (39 %) de personnes qui admettent ne pas encore connaître ce type de service (en 2019 ils étaient 49 % des interrogés !), ou ne pas savoir où trouver les podcasts qui les intéressent (19 %).

Mais Bono reste confiant : « Le terme podcast est de plus en plus connu. Cela signifie que le travail de diffusion de l’information sur les médias fonctionne. Mais il y a encore beaucoup de place pour l’amélioration, beaucoup de public à atteindre. Comment ? En se concentrant sur la force du contenu et des auteurs. »

On reste donc en attente de l’enquête Nielsen-Audible de la prochaine année, pour voir si Audible aura tenu ses promesses.

crédit photo florantevaldez CC 0