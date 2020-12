Abstractions : l'art, au coeur de l'édition

La ligne éditoriale d’Abstractions est simple et forte : publier des projets audacieux, exigeants et des auteurs à l’univers hors norme, au style atypique, à contre-courant.

« Parce que le jour où l’art cessera de déranger, il aura renoncé à l’une de ses fonctions essentielles, notre souhait est de défendre une ligne éditoriale à contre-courant, singulière comme cultivatrice de curiosités pour nos lecteurs. Aussi, l’engagement d’Abstractions sera de cultiver cette singularité, de faire découvrir ses projets (culturels, littéraires, poétiques, artistiques) au plus grand nombre afin de rester une édition libre, inspirante et créative », commentent Tara Lennart et Quentin Westrich, co-fondateurs d’Abstractions.

Le catalogue d’Abstractions se compose déjà de 30 auteurs de dimension internationale (France, USA, Royaume-Uni, Danemark, Norvège, Brésil, Paraguay…). Avec des collections qui favorisent le croisement des pratiques artistiques et s’intéressent aux nouveaux espaces d’expérimentations (multimédias, numériques), Abstractions œuvre pour le respect du travail des artistes en veillant à leurs intérêts matériels et moraux.

L’unicité autour d’une volonté immuable de rendre aux arts leurs lettres de noblesse, c’est ce qui fait la différence et la singularité d’Abstractions.

Parce qu’être une maison d’édition nouvelle génération se traduit également par la diffusion des œuvres sous des formats innovants, trois formats seront disponibles pour séduire le plus grand nombre : papier, numérique et audio.

Entre littérature (romans, recueils collectifs, théâtre), poésie, nouvelles et artbooks, la programmation d’Abstractions est aussi engagée, avec la conception de projets socio-culturels pour soutenir de nombreuses causes et associations.

2021 débutera avec la publication de quatre œuvres révélant toute la quintessence et l’ADN d’Abstractions