L'art de la stratégie : 3 livres incontournables pour vous aider à gagner votre prochain jeu de casino

La chance guide vos victoires aux jeux de casinos. Cette phrase ou des variantes de cette dernière, vous l’avez sûrement déjà entendue plusieurs fois si vous êtes un fan des jeux de casino. La réalité est pourtant toute autre car le vrai moteur de vos victoires aux jeux de casino est votre stratégie de jeu, surtout si vous jouez aux jeux de table. Êtes-vous sceptique par rapport à cette affirmation ? Nous vous proposons trois livres incontournables pour vous aider à gagner votre prochain jeu de casino. Petit spoiler, ces livres parlent bel et bien de stratégie de jeu et de bien d’autres sujets intéressants.

Comment de bons livres feront-ils de vous un as des jeux de casinos ?

Les jeux de casino sont très populaires car ils impliquent de l’argent. Puisqu’il s’agit de jeux d’argent, il n’est pas question de jouer simplement sans but, même si l’objectif est le divertissement. A partir du moment où vous êtes désireux de vous améliorer aux jeux de casino, il vous suffit de trouver les ressources d’apprentissage nécessaires. La meilleure option que nous avons trouvée se situe dans des livres qui traitent de jeux de casinos et de stratégie de jeu. Ils contribuent clairement à augmenter vos connaissances.

Tous les jeux de hasard ne sont pas créés de la même manière. Certains nécessitent peu ou pas de compétences, d'autres ont besoin que le joueur réfléchisse et élabore une stratégie avant de faire son jeu. Si vous aimez les défis, ces recommandations de livres vous seront certainement utiles. Si, toutefois, vous n'êtes pas un preneur de risques et préférez jouer en toute sécurité, nous vous suggérons de vous en tenir aux machines à sous ayant des tours gratuits - elles sont amusantes et ne mettront certainement pas votre bankroll en danger !

Ecrits par des joueurs professionnels, des mathématiciens, statisticiens, probabilistes ou encore théoriciens des jeux, de bons livres vous raconteront des histoires chargées de leçons et vous expliqueront en détails les mécanismes derrière la plupart des jeux de casino. Un livre est la façon la plus simple de s’instruire sur le fonctionnement intrinsèque des jeux de casino et sur la façon de battre les casinos à leurs propres jeux. Et n’ayez pas peur de commencer la lecture et de ne jamais la finir. Les auteurs ont pensé à tout et sauront vous guider à travers leurs mots et phrases du début à la fin de leurs ouvrages.

Le Casino Pour les nuls par Kevin Blackwood et François Montmirel

Quoi de plus normal que d’ouvrir cette liste de livres à lire absolument par ce titre de la célèbre collection de livres « Pour les Nuls » ! Le Casino Pour les nuls est un livre fabuleux qui traite des règles de la majorité des jeux présents dans un casino : blackjack, poker, roulette et bien-sûr, machines à sous. Mais ce n’est pas le seul point abordé dans cet ouvrage. Il y est également question de trucs et astuces pour gagner aux jeux de casino.

Le grand avantage avec ce livre est le format suivant lequel il est écrit. Format qui est caractéristique de la collection Pour les Nuls et qui permet vraiment à toute personne débutante comme amatrice des jeux de casinos de tirer grand profit du contenu.

Les deux auteurs qui ont collaboré pour produire ce chef d’œuvre, Kevin Blackwood et François Montmirel, ont tous deux écrits de nombreux livres portant sur les différents jeux de casinos. Le Casino Pour les nuls, fruit de leur travail en commun vous apportera à coup sûr les armes nécessaires pour élever votre niveaux aux jeux d’argent.

Le Grand Jeu (Molly’s Game) par Molly Bloom

Comme mentionné plus haut, l’intérêt des livres de stratégie de jeux de casino est qu’ils racontent des histoires souvent vraies et vécues par des joueurs professionnels. C’est le cas avec Le Grand Jeu, livre écrit par Molly Bloom sous le titre Molly’s Game et traduit en français par la maison Harper Collins. Dans son livre, Molly Bloom raconte son histoire de joueuse de poker qui, au sommet de son art, a fini au plus bas. Comme quoi, les histoires liées aux jeux d’argent ne sont pas toutes rose bonbon.

Le Grand Jeu est un livre à lire car il raconte une histoire passionnante sur le poker, ce jeu tellement connu à travers le monde. Le contenu de l'ouvrage est si intéressant qu’il a fait l’objet d’une adaptation en film avec des acteurs très populaires. Le film a connu un succès fulgurant augmentant par effet domino la popularité du livre. Votre vision du poker changera à tout jamais après avoir lu Le Grand Jeu, et si vous avez un faible pour ce jeu de cartes, nous vous recommandons ce livre. Nous vous le recommandons même si le poker n’est pas trop votre truc en principe.

Comment battre le Blackjack (Beat the Dealer) par Edward O. Thorp

Existe-t-il un fan de blackjack qui ne connaitrait pas ce livre ? En effet, sorti en 1962, le livre Beat the dealer écrit par le célèbre mathématicien Edward O. Thorp a eu un impact tellement grand qu’il a entrainé le changement des règles du blackjack dans les casinos. Il est vital pour vous de lire un tel livre car Edward y décrit une stratégie de jeu au blackjack qui fait ses preuves depuis plus de 50 ans et que des millions de joueurs ont apprise. Cette même méthode de comptage des cartes expliquée dans Beat the Dealer est celle qui sert de base à toutes les autres qui de nos jours pullulent sur Internet. En réalité, Beat the dealer est la bible du blackjack et des jeux de carte en général.

Crédits illustration Pexels CC 0