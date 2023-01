Des violences domestiques à colorier ? Colleen Hoover annule son projet

Inspiré de son propre livre It ends with us (Jamais plus, trad. Pauline Vidal, Hugo Romans), la version à gribouiller soi-même était programmée ce 4 avril. Trente illustrations, « des scènes et décors les plus emblématiques » d’après son livre, accompagnées de citations. Le projet découlait de sa propre relation aux livres de coloriages pour adultes — Colleen Hoover assurant « l’une des plus grandes consommations de l’industrie ».

Réalisé avec Emma Taylor pour les dessins, ce produit dérivé de la star TikTok et coqueluche des lecteurs Young Adults a, contre toute attente, rencontré une forte résistance. Très forte.

Et pour cause : les critiques dénonçaient l’appât du gain et l’enrichissement de l’autrice, surfant sur cette délicate question des violences conjugales. Son roman, paru en août 2016 chez Atria Books (filiale de Simon & Schuster) s’est écoulé à plus de 4 millions d’exemplaires. En France, on comptabilise plus 265.000 vendus (poche et grand format, données : Edistat).

L’histoire de Lily Bloom, détaillant sa vie d’adulte dans une relation néfaste, et se souvenant d’une enfance dans un foyer où régnait la violence, avait séduit largement les lecteurs. Mais exploiter le filon dans un merchandising pareil, les fans n’adhéraient plus. D’autant que le roman est en cours d’adaptation au cinéma avec Justin Baldoni : pas besoin d’en rajouter. Moins encore avec un produit qui fleurait bon le mauvais goût.

L’autrice a su prendre acte de ces réactions et contacter son éditeur pour faire machine arrière. Atria confirma rapidement l’annulation du livre, remerciant chacun pour leurs interventions — et surtout affirmant leur « plus grand respect pour les fans de Colleen Hoover ».

« J’ai entendu le message, les gars, et je suis d’accord avec vous. Pas d’excuses. Pas d’accusation », a-t-elle indiqué. « Je comprends à quel point j’ai été aveugle. » Selon les chiffres de NPD Bookscan, qui analyse le marché du livre américain, la romancière aurait vendu 14,3 millions de livres sur 2022 seulement, dépassant James Patterson, Rowling, Stephen King ou encore John Grisham.

Crédits photo © Colleen Hoover