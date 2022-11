France : Amazon se rêve désormais imprimeur de livres

Avec 175 centres de distribution à travers le monde, Amazon emploie près de 1,6 million de travailleurs pour un chiffre d’affaires de 137 milliards $ en 2021, rappelle L’Humanité.

Le journal dévoile ainsi l’implantation, au sein de l’entrepôt récemment agrandi – 24.000 m2 de plus –, d’un espace d’impression dernière génération. Objectif : faire tourner l’impression à la demande à plein régime. Ils seraient une centaine à y travailler, dès ce 2 novembre.

Rappelons qu'en France, Frédéric Duval, le directeur général, avançait la création de 3000 emplois en CDI pour fin 2022 et certifiait que la firme compterait 18.500 personnes en CDI toujours à la même échéance (voir JDN).

Une véritable vague de recrutement de masse, si l’on prend en compte que l’effectif moyen annuel de la société, tel que présenté dans les Comptes sociaux 2021 qu’ActuaLitté a consultés : ces derniers indiquent en effet 9882 salariés (sans qualification de CDI ou CDD). En un an, Amazon ferait plus que doubler son effectif ? Sur ce point, la société ne nous a pas répondu.

Imsprime, exprime

Impression à la demande, l’expression revient de plus en plus souvent : il s’agit ni plus ni moins d’une approche éliminant toute forme de stockage. Plutôt que de produire des milliers de livres et de les entreposer en attendant qu’ils se vendent, ne sont imprimés que les titres qui sont achetés au préalable. La logique marchande est totalement inversée et l’on bascule dans une stricte gestion de flux — et en matière de maîtrise et d’exploitation de données, Amazon a quelques atouts. Une logique industrielle vertueuse, écologique, certes, mais efficace sur des ouvrages à l'unité seulement.

C’est également l’une des clefs de voûte de son programme Kindle Direct Publishing, qui propose une solution d’autopublication, pour auteurs sans éditeur — que ce soit par dépit ou choix personnel d’indépendance. Outre la solution de vente de livres numériques, le service se double en effet de cette offre d’Impression à la demande, pour compléter le panel. Et l’arrivée d’une structure d’impression à Brétigny confirme que le géant américain n’en a pas fini avec le livre sur le territoire français – sans oublier qu'une maison d'édition Amazon France existe, quoique très, très discrète.

Or, ce service d’impression ne concerne pas uniquement les particuliers : nombre d’éditeurs ont décidé d’adopter les outils Amazon. KDP pour les particuliers devient KEP pour les professionnels, pour Kindle Enterprise Publishing. Derrière cette appellation volontairement confusante, se cache le successeur de Amazon Print On Demand — la version CreateSpace Pro dont se servaient les auteurs indépendants pour la version papier de leur livre.

KEP est le bras armé B2B de la société, visant non plus les petits auteurs, mais les éditeurs traditionnels, avec une multitude d’avantages exclusifs. Et d’autant plus facturés. On n’y trouve pas nécessairement que les plus petites structures éditoriales : en 2017, ActuaLitté avait pris connaissance d’un document établissement que même des entreprises comme Elsevier, Penguin Random House ou d’autres opérateurs internationaux, avaient recours aux prestations de la firme.

D'ailleurs, les groupes français et grandes maisons d’édition de l’Hexagone ne manquent pas de profiter de ces solutions qu’Amazon commercialise en la matière. Et voici comment la fabrication de livres de ces éditeurs sera ainsi un peu plus déléguée à la filiale française et son entrepôt de Brétigny.

Toutefois, pour le délégué syndical central de la CGT Amazon, cette diversification — qui n’en est pas tout à fait une : plutôt une expansion… – est nuisible. « Imprimeur, c’est un vrai métier », note ainsi Alain Jeault, déplorant surtout que la firme « n’a pas l’intention de former de véritables imprimeurs. Au contraire, l’entreprise cherche à déqualifier le travail en faisant travailler sur ces machines ultramodernes des agents de production polyvalents ».

Des livres ? Attendez, doit bien y'en avoir...

L’Humanité avance que 13 % des ventes de livres en France passeraient par Amazon — mais en termes de volume autant que de chiffre d’affaires, ce produit ne représente définitivement plus qu’un pouillème de son business. Aujourd’hui, les jeunes clients ont oublié les origines de la société — quand Jeff Bezos (qui ?) expédiait depuis un entrepôt proche de son domicile des commandes de livres qui lui parvenaient par internet. Aujourd’hui, Amazon rime plutôt avec Prime Video et des séries comme celle dérivée du Seigneur des Anneaux — qui n’a d’ailleurs pas eu le droit de s’inspirer des romans originaux, sur ordre direct des avocats des héritiers Tolkien.

Or, le directeur général même ne cache pas de ce que le livre ne pèse plus rien d’autre que dans le jeu d’image, de lobbying et de communication : de fait, les produits les plus vendus, expliquait dernièrement Frédéric Duval, sont « dans l’ordre, la maison, la santé et le bien-être, la beauté, le jouet et enfin l’épicerie ». S’il est en mesure de toutes les embrasser (sans mal étreindre), le livre ne figure dans aucune de ces catégories, démontrant à quel point son rôle est passé de produit d’appel à relais de communication. Une sorte de carte de visite qui impressionne toujours.

Cela s’est encore confirmé dans le débat sur le prix unique des frais de port, où Amazon a profité de l’occasion pour devenir le chevalier blanc défendant les lecteurs contre l’ineptie du législateur et l’entêtement du Syndicat de la librairie française. Tout cela pour aboutir à une mesure qui ne convient à personne : 3 € obligatoires de facturation de frais de port (sous conditions).

Tout cela pour lutter contre le montant de 0,01 € qui s'était généralisé après un autre lamentable échec de légiférer sur la question des coûts d'envoi – là encore, dans un effort naïf pour rétablir la concurrence entre librairies et le grand SatAmazon, le législateur s'était mis le clavier dans l'oeil, jusqu'au coude.

Vierge effarouchée, Amazon a brandi son implication dans l’accès à la culture et s’est fait servir sur un plateau d’argent par ses opposants mêmes un argumentaire royal. Car au final, si les livres neufs finissent par coûter plus cher à travers la vente en ligne, Amazon mettra en avant et écoulera plus d’ouvrages d’occasion — l’offre ne manque pas — et remportera la partie.

Les bibliothèques et médiathèques récupéreront peut-être aussi des clients lassés… mais assurément, la librairie ne vendra pas plus de livres sur internet : peut-être est-ce même l’inverse qu’il faut redouter. Soit.

En septembre 2020, était passé un contrat de 400 millions $ avec Kornit, constructeur israélien de solutions d’impression numérique, pour une durée de 5 ans. De quoi alimenter en encre et autres produits Amazon, pour ses espaces d’impression durant quelques années. D'ailleurs, pourquoi ne pas faire un petit tour très officiel dans ces lieux de production ?

