Au coeur des Indes, vampires d'ici et d'ailleurs s'affrontent

Tout débute lorsque débarque Alain Pierrefont, vampire imprudent, envoyé en Inde pour servir de liaison à la Compagnie des Indes orientales auprès du jeune prince Vikram du Zamorin. Mais surtout pour se faire oublier. Figure du colonisateur — option vampirique —, il incarne tout ce qu’il y a de plus exécrable dans l’attitude des puissances occidentales... Il fera long feu, de toute évidence : son arrivée représente une bombe jetée sans vergogne au sein d’un territoire encore mystérieux.

Le conflit des cultures est immédiat : sur place, le jeune prince est sous la protection de Bishan, autre immortel, issu de la mythologie indienne. Créature polymorphe, il symbolise la lutte pour préserver de l’invasion manifeste autant que de la disparition de l’identité indienne face aux colonisateurs. Sous sa forme humaine, Bishan porte un masque : toute la dualité de son existence est là, passerelle entre deux mondes, gardien des traditions et protecteur d’un pays.

These Savage Shores parle de vampires, certes, mais déborde amplement du mythe, et aborde des thèmes plus profonds : étrangement, cette métaphore de la politique colonialiste, qu’incarnent les suceurs de sang, se confronte aux forces ancestrales que Bishan incarne. Deux races d’immortels, chacune avec ses motivations : victimes et bourreaux, dans un combat sans fin. Presque sans fin…

Ram V et Sumit forment ici une fine équipe : dans un scénario farouchement enraciné dans l’Histoire de l’oppression occidentale, les dessins installent une ambiance et des scènes mémorables.

Le récit se déroule entre Inde et Angleterre, mettant en opposition la richesse et la complexité de la culture indienne avec la familiarité terne de la civilisation occidentale du XVIIIe siècle. Les décors détaillés de l’Inde, des palais de Mysore aux bazars chaotiques, illustrent ce qui est en jeu dans la lutte contre le colonialisme.

Des paysages, réalisés avec précision, aux personnages incarnant dignité, splendeur et despotisme, toute l’aventure joue de cette dimension manichéenne — sans que nul ne soit réellement blanc ou noir. Les oppresseurs agissent, mus par le devoir de venger l’un des leurs, quand les oppressés se révèlent aussi traîtres à leur propre peuple. Rien n’est si simple…

Au milieu, se trouve Kori, jeune femme amoureuse de Bishan et dont la créature est profondément éprise. Elle marque le lien avec l’humanité déchue autant qu’une volonté de paix et de coexistence pacifique — mais les hommes ont d’autres projets : la conquête de l’Inde n’est pas motivée par la volonté d’anéantissement, mais la quête avide de richesse.

Nul n’affronterait à armes égales pareille motivation : on peut défendre son héritage contre un ennemi désireux de l’anéantir. Mais contre la cupidité, rien à faire…

Les auteurs se servent ainsi de la figure vampirique pour éclairer le colonialisme d’une autre lumière : une volonté de déshumaniser et corrompre, dans l’unique but de l’enrichissement. À l’instar des entreprises occidentales, le vampire se nourrit du sang des peuples – conquis ou asservis, c'est selon –, dans une recherche insatiable de pouvoir. Et face à lui, le vampire indien devient protecteur écrasé entre la modernité qui avance en rouleau compresseur et les vestiges d’une civilisation qui évolue elle aussi.

Le lettrage d’Aditya Bidikar mérite une mention spéciale. Utilisant des polices sur mesure et des encadrés de texte uniques, il distingue les interventions des personnages, élevant la narration à un autre niveau. Les lettres, mots d’amour et rapports officiels composent une grande partie de la narration, souvent intégrés visuellement dans les images, soulignant l’importance de l’écriture et de la communication dans l’intrigue.

These Savage Shores brille par sa capacité à donner une voix aux histoires rarement racontées. Bien qu'assez conventionnelle, ce roman graphique brille par sa cohérence et la puissance de son histoire. Les vampires, remis au goût du jour, transcendent les querelles vues et revues pour traverser la planète et illustrer autrement l'Histoire.

Lorsque le talent et le folklore longtemps négligé se fusionnent, ils créent quelque chose de remarquable. These Savage Shores est un exemple formidable de cette fusion... sans happy end ni morale surannée...