Autopublication : de l'écrit à l'audio, Amazon montre la voix

Un court message, publié le 1er novembre sur le forum américain de Kindle Direct Publishing, la solution d'Amazon pour les auteurs autopubliés, pourrait avoir d'importantes conséquences. Il invite en effet les membres du programme KDP à participer au test d'une nouvelle offre proposée par la multinationale.

Celle-ci leur permet de convertir leurs textes diffusés via KDP en une version audio, customisable, lue grâce à la synthèse vocale. L'opération, selon Amazon, ne durerait que 72 heures et offrirait ainsi un nouveau canal de vente pour les œuvres autopubliées.

Voix virtuelle

« Nous sommes heureux d'annoncer l'ouverture d'une phase de test sur invitation, aux États-Unis uniquement, qui donne la possibilité aux auteurs KDP de produire rapidement et facilement une version audio de leur livre numérique à partir de la narration par synthèse vocale », indique Amazon Kindle Direct Publishing, la filiale dédiée à l'autopublication de la firme.

Le même message ajoute que les auteurs participants pourront déterminer plusieurs paramètres, et notamment choisir la voix virtuelle qui narrera leur récit. Les prix des livres audio générés oscilleront pour leur part entre 3,99 $ et 14,99 %, avec 40 % reversés à l'auteur (contre 60 % pour les textes autopubliés), et les titres seront vendus via Audible, la filiale de l’audio chez Amazon.

Détail intéressant, les livres audio créés à partir d'ouvrages du programme KDP Select seront intégrés à l'offre Audible Plus, qui propose des livres parmi les plus écoutés, mais aussi des titres exclusifs, sur abonnement, à 7,95 $ par mois. Pour rappel, KDP Select permet d'inclure ses titres autopubliés à l'Abonnement Kindle, qui, grâce à un système de crédits, ouvre l'accès à un grand nombre de titres par mois.

Amazon n'est pas le premier acteur du livre audio à se tourner vers la synthèse vocale dopée par l'intelligence artificielle. En décembre 2022, Google Play Books généralisait sa solution, quand Madison, du côté d'Apple Books, s'est fait entendre en début d'année 2023. Amazon reste pour sa part très discret sur les détails technologiques...

Massification du livre audio

Considéré comme un mode d'exploitation des textes plutôt coûteux, en raison des frais de production, le livre audio devient de plus en plus accessible, grâce à la synthèse vocale et aux améliorations apportées par l'intelligence artificielle. Ce qui n'est pas sans soulever d'importants questionnements, notamment du côté des comédiens et comédiennes, ou autres lecteurs professionnels.

La proposition d'Amazon les privera-t-elle d'une activité rémunératrice ? Seuls 4 % des livres autopubliés grâce à KDP étaient jusqu'à présent adaptés en production audio, rappelle un porte-parole de la firme à Publishers Weekly : la synthèse vocale augmentée créerait donc une offre, et n'en remplacerait pas une. D'ailleurs, KDP rappelle dans son communiqué que les auteurs peuvent solliciter ACX (pour Audiobook Creation Exchange), filiale d'Amazon qui met en contact auteurs, producteurs et lecteurs à des fins de création de livre audio.

Néanmoins, le perfectionnement annoncé de ces technologies de lecture à voix haute rendra sans doute compliqué un « retour en arrière » : une fois les synthèses adoptées, un auteur indépendant sera-t-il prêt à recourir à des moyens de production plus coûteux ?

Cette massification du livre audio vient surtout servir le catalogue d'Audible (qui compte plus de 11.000 titres), ajoutant du volume à son offre d'abonnement mensuelle. Cette dernière fait face à une importante concurrence, aussi bien du côté des sociétés spécialisées (StoryTel, BookBeat) que des acteurs du streaming (Spotify)... Les ventes d'Audible auraient représenté environ 63 % du marché du livre audio, aux États-Unis, en 2022.

Photographie : illustration, juliana luz, CC BY-NC 2.0