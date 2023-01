Audiolivre et IA : Madison, la nouvelle voix d'Apple Books

En recherchant dans l’application Apple Books des ouvrages audio, et en précisant Apple Books, on tombe dorénavant sur une sélection de titres lus par Madison. Ce n’est autre qu’une voix numérique dont le ton est inspiré de la narration humaine.

Au cours des derniers mois, Apple a approché des éditeurs indépendants, afin de leur proposer des partenariats potentiels. La firme ne s’est pas cantonnée au marché américain, mais a également pris contact avec certains acteurs du Canada. Cependant, tous n’ont pas accepté de participer.

Pour le moment, la voix narre des livres exclusivement en anglais. Il ne semble pas que l'entreprise à la pomme offre un narrateur artificiel dans une autre langue à l’heure actuelle. Une porte d’entrée plus que juteuse pour Apple au vu du véritable boom de l’industrie du livre audio. Cette dernière aurait connu une croissance des ventes de 25 % en un an, d’après le Guardian.

Le projet aurait dû voir le jour à la mi-novembre 2022, mais a été repoussé, suite à des licenciements massifs chez Meta, ainsi que le chaos entourant la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk. Les auteurs et éditeurs impliqués n’étaient dans un premier temps pas informés du nom de la société à l’origine de la technologie.

Elle devait avant tout assumer les coûts de production tout en reversant les redevances sur les ventes aux écrivains. Les éditeurs ont par la suite dû signer des accords de non-divulgation. Éditeurs, auteurs et agents littéraires se sont confiés au Guardian, et la majorité s’est accordée sur les implications importantes pour le marché d’une telle stratégie, si elle se révélait concluante.

La question se pose alors sur l’avenir des acteurs dont la voix venait rythmer la lecture des livres audio. Si l’expérience avait déjà fait ses preuves dans le doublage des voix de certains personnages dans les jeux vidéo, reste à voir si les lecteurs seront conquis par les intonations plus robotiques et monotones qu’un narrateur de chair et de sang.

L'art de raconter des histoires

Pour David Caron, coproducteur chez le plus grand éditeur de livres audio du Canada : « Le narrateur apporte une toute nouvelle dimension d’art dans la création de livres audio, et nous pensons que c’est une chose puissante. Ils créent quelque chose de différent du livre imprimé, mais qui ajoute de la valeur. » Et de poursuivre : « Lorsque vous avez une écriture virtuose à laquelle s’ajoute une narration vraiment talentueuse, vous disposez d’un produit spécial. Cela vaut la peine d’investir. »

Carly Watter, agente littéraire canadienne remet également en question la satisfaction des attentes clients : « Les entreprises voient le marché des livres audio et la manne financière qu’il représente. Mais c’est tout. Ce n’est pas ce que les clients veulent écouter. Il y a tellement de valeur dans la narration et le storytelling. »

Si une telle technologie met en danger l’avenir des acteurs professionnels de la voix, les auteurs eux-mêmes sont de plus en plus incités à raconter leur propre livre. Quoi qu’il en soit, produire un livre audio à partir d’une voix humaine peut prendre des semaines et coûter des milliers de dollars aux éditeurs, là où une IA permet de réduire considérablement les coûts.

Apple n’est pas la seule entreprise à explorer cette technologie. Son grand rival Amazon avait également indiqué se positionner sur le marché de la narration générée par une IA sans oublier Google Play qui propose d’ores et déjà un catalogue de voix et de narrateurs. Pour les livres audio auto-narrés, le catalogue inclut plusieurs accents régionaux pour des ouvrages en anglais, espagnol, français, allemand et portugais.

Crédits photo : Illustration - HS You (CC BY-ND 2.0)