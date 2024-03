La Fondation Jean-Luc Lagardère propose neuf bourses en 2024

Cette année, neuf bourses seront octroyées à des jeunes talents et professionnels dans les secteurs de l'écriture, de l'audiovisuel, et de la musique.

Les montants attribués varient selon les catégories : 15.000 € pour les auteurs de documentaires, 20.000 € pour les auteurs de films d'animation et les écrivains, 10.000 € pour les journalistes de presse écrite, 30.000 € pour les libraires, 15.000 € pour les musiciens (Jazz et musique classique), 10.000 € pour les photographes, 35.000 € pour les producteurs de cinéma, et 15.000 € pour les scénaristes TV.

Les candidats éligibles doivent être âgés de 30 ans maximum, sauf pour les catégories libraire, photographe, et scénariste TV où l'âge limite est de 35 ans. Ils doivent justifier d'une première expérience professionnelle réussie et présenter un projet en langue française, original et ambitieux.

Ces bourses, décernées par des jurys reconnus depuis 1990, offrent aux lauréats à la fois un soutien financier et le temps de réaliser un projet majeur, propice à leur émergence dans leur domaine. Elles constituent un soutien important pour leur carrière.

Pour plus d'informations et pour soumettre votre candidature, rendez-vous sur le site www.fondation-jeanluclagardere.com, avant le dimanche 16 juin 2024.

Crédits photo : Fondation Lagardère