De Sex Education à Anaïs Nin, le grand oral de Gillian Anderson

En combinant popularité des lecteurs et beauté des textes, l'association britannique Letters Live a pu faire naitre de beaux moments de littérature. Citons la lettre à Monsieur Germain d'Albert Camus, lue par Benedict Cumberbatch, ou une missive assassine de Nick Cave, portée par la voix de Kylie Minogue...

Chacune de ces lectures est aussi l'occasion d'attirer l'attention sur une cause et une organisation non gouvernementale, afin de susciter des dons. En novembre 2023, le Royal Albert Hall de Londres abritait le 10e anniversaire de Letters Live.

À cette occasion, l'actrice américaine Gillian Anderson a prêté sa voix à Anaïs Nin, qui, dans les années 1940, écrivait à un amateur de littérature érotique, connu sous le surnom du « collectionneur ». Ce dernier avait réclamé moins de « poésie » et plus de sexe cru dans les nouvelles de Nin et de ses collègues. L'autrice de Vénus érotica (traduction de Béatrice Commengé, Le Livre de Poche) défend alors dans sa réponse une certaine vision de la sexualité, habitée et passionnée...

Photographie : Gillian Anderson, en 2017 (Martin Kraft, CC BY SA 3.0) et Anaïs Nin, dans les années 1970 (Elsa Dorfman, CC BY 2.5)