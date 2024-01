Nexus, le nouvel essai de Yuval Noah Harari, sortira à l'automne

Cet essai revisite l’Histoire en détail pour éclairer la manière dont les flux d’informations ont fait et défait le monde. À l’heure actuelle, nous vivons la révolution de l’information la plus fondamentale de notre histoire.

Pour la comprendre, il nous faut étudier ce qui a précédé. Notre espèce s’est baptisée Homo sapiens, l’Homme sage – mais si nous sommes si sages, pourquoi sommes-nous si autodestructeurs ? Comment expliquer, en particulier, que nous soyons sur le point de commettre un suicide écologique et technologique ?

De l’âge de pierre à la résurgence des populismes actuels, en passant par la Bible, les chasses aux sorcières du début de l’époque moderne, le stalinisme et le nazisme, Nexus nous invite à réfléchir à la relation complexe entre l’information et la vérité, les systèmes bureaucratiques et la mythologie, la sagesse et la puissance.

Yuval Harari explore la manière dont des sociétés et des systèmes politiques différents ont utilisé l’information pour atteindre leurs objectifs et imposer l’ordre, pour le meilleur ou pour le pire. Surtout, il questionne les choix urgents auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui, alors que l’intelligence artificielle menace notre existence même.

Yuval Noah Harari a également publié Homo Deus, une brève histoire de l’avenir ou 21 leçons pour le XXIe siècle (trad. Pierre-Emmanuel Dauzat, chez Albin Michel). Ses livres se sont vendus à plus de 45 millions d’exemplaires et ont été traduits dans 65 langues, et il est considéré comme l’un des intellectuels actuels les plus influents.