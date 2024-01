Émile Ajar : quand une jeune lectrice démasquait Romain Gary

Dans les années 70, Romain Gary n'a plus autant la côte qu'auparavant. Gaulliste dans un monde sans De Gaulle, il est déconsidéré par la critique qui voit en lui un écrivain populaire sur le déclin, il a été remercié de ses services diplomatiques... Las de l'étiquette qu'on lui a attribuée et en quête de renouveau, le romancier français alors âgé de soixante ans se réinvente sous le pseudonyme d'Émile Ajar.

Sous cette identité, il publie Gros-Câlin, qui reçoit un accueil favorable. Ce succès est suivi, l'année suivante, par La Vie devant soi, qui remporte le Prix Goncourt, le deuxième pour Gary — recurrence interdite par le réglement de l'académie — après Les Racines du ciel. Il publie ensuite Pseudo, qui revient sur l'aventure d'Émile Ajar, et que Gary « écrit dans un état de paranoïa quasi irréel », selon Paul Pavlowitch, puis L'Angoisse du roi Salomon.

Le double du clown triste

« L'humour est une déclaration de dignité, une affirmation de la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive », écrivait l'auteur dans La Promesse de l'aube. La « blague » Émile Ajar était alors peut-être une manière de rester digne face aux sujets plus profonds qu'étaient sa vie après le succès, la dépression qui le rongeait et qui le conduira au suicide quelques années plus tard.

Seuls quelques proches sont dans le secret : Jean Seberg, son ex-épouse, leur fils Diego ainsi que l'avocate Gisèle Halimi, Robert Gallimard, son meilleur ami et ce petit-cousin Paul Pavlowitch, qui prêtera ses traits à Ajar auprès de la presse, des éditeurs et du public. Cette supercherie trompe presque tout le monde.

Dans son ouvrage Vie et mort d'Émile Ajar, publié après sa mort, Gary révèle qu'aucun critique littéraire n'avait détecté sa véritable identité, malgré la présence de sa sensibilité caractéristique, et parfois des mêmes phrases et tournures. Il conclut le livre par : « Je me suis bien amusé. Au revoir et merci. »

Seule une lectrice nommée Laure, après une analyse textuelle brève mais convaincante, avait tenté de prouver que Romain Gary et Émile Ajar n'étaient qu'une seule personne. Gary, pour se défendre, avait joué la carte de l'écrivain suffisant, soulignant son impact général sur les jeunes auteurs et arguant que Ajar était influencé par lui.

C'est en s'inspirant de cette anecdote réelle que Maria Pourchet et François-Henri Desérable ont imaginé le personnage d'Adèle, une doctorante en littérature de Nice (où Gary a passé une partie de son enfance). Elle prépare sa thèse à La Sorbonne sur l'écrivain dont elle a lu et adoré tous les livres. En septembre 1975, Adèle découvre La Vie devant soi.

Elle cherche à rencontrer Gary pour discuter de la façon dont Émile Ajar, ce nouvel auteur en vogue, semble s'inspirer largement de ses œuvres. Au fil de ses recherches, elle va progressivement découvrir que l'auteur est à l'origine de cette mystification sans précédent dans l'histoire littéraire.

L'Enchanteur, un téléfilm réalisé par Philippe Lefebvre, écrit par Maria Pourchet et François-Henri Desérable, avec Charles Berling (Romain Gary), Claire de La Rüe du Can (Adèle), Pierre Perrier (Paul Pavlowitch), Miranda Raison (Jean Seberg) et Anne Charrier (Gisèle Halimi). À retrouver sur France TV et le lundi 12 février à 21h10 sur France 2.

Crédits image : Sam Shaw, Domaine public