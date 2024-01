Les Éditions du Portrait fêtent leurs 10 ans

Des récits traversés par l’engagement comme pulsion de vie qui racontent le cheminement d’un individu vers son émancipation et ses engagements contre le sexisme, le racisme, le spécisme, le validisme... pour en appeler à notre responsabilité individuelle et participer à l’avènement d’une société plus juste.

Quatre ouvrages sont publiés par an. Ces textes sont soigneusement sélectionnés pour leur qualité d’écriture et la voix singulière de leur auteur. Les Éditions du Portrait se déclinent également en podcast, en revue, des livres audios et une Petite Collection.

Les Éditions du Portrait publient Gloria Steinem, Kathleen Collins, Jenn Shapland, Phyllis Chesler, Sunaura Taylor, Mary Catherine Bateson, Eddie Glaude, James Baldwin, Toni Morrison, Erica Jong, O’Faolain, Enrico Deaglio.

À l'occasion des 10 ans de la maison d'édition, les Éditions du Portrait et son diffuseur-distributeur, Les Belles Lettres proposent des conditions commerciales exceptionnelles. En effet, certains ouvrages emblématiques, parus depuis de deux ans, bénéficient d’une surremise de 10 % — sur le délicieux principe, 10 ans, 10 %. En attendant les 20 ans, donc…

Ces ouvrages sont également les plus significatifs du catalogue, à savoir Action scandaleuse, de Gloria Steinem, qui aura bénéficié d’une préface inédite d’Emma Watson (trad. Alexandre Lassalle, Laurence Richard et Hélène Cohen). Au menu, 26 textes d’humour et de finesse, pour parler de féminisme comme un humanisme… « Nous avons été les premiers à publier cet ouvrage », rappelle Rachèle Bevilacqua à ActuaLitté.

Deux autres titres de Kathleen Collins font partie du lot : Happy Family (trad. Marguerite Capelle et Hélène Cohen, avec une préface de Danielle Evans) ainsi que Journal d’une femme noire (mêmes traductrices). On retrouvera également Braves bêtes — Animaux et handicapés, même combat ? de Sunaura Taylor (trad. Elisabeth Sancey et Cyrielle Ayakatsikas) ainsi que le titre de Mary-Catherine Bateson, Composer sa vie (trad. Céline Leroy).

Crédits photo : Éditions du Portrait