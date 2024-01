Ellipse Animation à l'assaut du phénomène webtoon

Alors que le webtoon, une forme de narration digitale originaire de Corée du Sud, gagne en popularité à l'échelle mondiale tout en restant majoritairement produit en Asie, Ellipse Animation ambitionne de contribuer au développement d'un secteur du webtoon en France. Dès 2024, l'entreprise prévoit de produire et de créer des webtoons au sein de son studio d'Angoulême, Ellipse Studio Angoulême.

Devenir un initiateur de projets

Caroline Audebert, la directrice générale d’Ellipse Animation, souligne l'engouement croissant de la génération Z pour les webtoons, un phénomène mondial : « Le marché anticipe une forte demande à horizon 2030 et Ellipse Animation, au sein de l’écosystème vertueux du groupe Média-Participations, souhaite s’investir sur ce créneau porteur »

Média-Participations, leader européen de l'édition, des médias et du divertissement, s'implique déjà dans le domaine du webtoon. Depuis 2019, les éditions Dupuis, sous le label Webtoon Factory, collaborent avec des auteurs européens et africains pour créer des webtoons. Les éditions Dargaud développent également de nouvelles initiatives, notamment en collaboration avec Maëva Poupard, connue pour son succès avec Colossale.

En mars 2023, le groupe a lancé ONO, une plateforme de webtoons dirigée par Ainara Ipas, offrant une sélection de 300 séries, dont des productions de Dupuis et Dargaud ainsi que des séries asiatiques populaires, grâce à un partenariat avec Kenaz, un grand studio coréen indépendant. Depuis son lancement, l'application ONO a été téléchargée plus de 350.000 fois.

Aujourd'hui, le groupe franchit une nouvelle étape en créant un studio de production de webtoons au sein d'Ellipse Studio Angoulême, destiné à accueillir et à promouvoir les talents de demain, notamment des auteurs et autrices.

Ellipse Animation, basée à Angoulême, adopte une double stratégie de production. D'une part, le studio offrira des services de production exécutive pour les éditeurs du groupe, ONO, et d'autres acteurs du secteur, comme des éditeurs externes, producteurs, diffuseurs et institutions. « Il s'agit de mettre en place une organisation industrielle, dont la division des tâches revêt des similitudes avec celle de l’animation, permettant de s’adapter à la publication hebdomadaire requise sur les applications », explique Arnaud Réguillet, directeur d’Ellipse Studio Angoulême.

D'autre part, Ellipse Animation aspire à devenir un initiateur de projets en créant des webtoons originaux. Le studio prévoit de travailler sur plusieurs séries, dont Vertu de Saint-Cyr de Rutile et Yllogique, développée par Dargaud pour la plateforme ONO. À moyen terme, Ellipse ambitionne d'exploiter son riche écosystème angoumoisin pour lancer des webtoons originaux et adapter des séries et films d'animation de son catalogue en format webtoon.

Un phénomène coréen plus gros que le manga ?

Le webtoon, fusion des mots « web » et « cartoon », est un type de bande dessinée spécialement conçu pour une lecture verticale sur smartphone. Ce format, qui a vu le jour en Corée du Sud et s'est popularisé dans les années 2010, a même surpassé le marché du manga numérique au Japon. Il connaît une grande popularité auprès des jeunes adultes, notamment dans la tranche d'âge des 20-30 ans, et attire particulièrement un public féminin.

En termes de chiffres, le webtoon représente un marché global de 3,7 milliards $ en 2022, et les projections indiquent qu'il pourrait atteindre 60 milliards $ d'ici 2030. La France se positionne comme le leader du marché du webtoon en Europe et se classe quatrième au niveau mondial, derrière la Corée, le Japon et les États-Unis. En France, on compte environ 2 millions de lecteurs et lectrices de webtoons.

Crédits image : Vertu de Saint-Cyr, Rutile et Yllogique, Dargaud