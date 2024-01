Former les professionnels du livre aux enjeux écologiques, vaste programme

Avec l'Association pour l'écologie du livre, la Fédération interrégionale du livre et de la lecture et les structures régionales du secteur se retrouvent en 2024 autour d'un projet commun. Celui-ci vise à apporter aux professionnels des éléments de compréhension ou de réponse sur l'écologie du livre, au plus près des différents territoires.

L'Agence Livre Cinéma & Audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine, l'Agence Livre & Lecture Bourgogne–Franche-Comté, l'Agence régionale du Livre et de la Lecture des Hauts de France, l'Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côté d'Azur, Auvergne Rhôle Alpes Livre et Lecture, Ciclic Centre Val de Loire, Livre et lecture en Bretagne, Mobilis, Normandie Livre & Lecture, Occitanie Livre & Lecture et le Réseau Livr'Est participent à cette aventure collective.

Webinaires et journées interprofessionnelles se succèderont, sur divers sujets, pour ouvrir des réflexions et, surtout, faire évoluer les pratiques. Le statut coopératif, la sobriété énergétique en librairie ou encore l'intégration d'un volet environnemental à un projet culturel, scientifique, éducatif et social (PCSES) font partie des sujets abordés, au cours de ce premier trimestre 2024. Ainsi, différents métiers de la chaine du livre sont couverts par la programmation.

Un nouveau calendrier des rendez-vous sera communiqué, tous les trois mois.

Le programme complet, pour le premier trimestre 2024, est accessible ci-dessous, accompagné des liens pour les renseignements et les inscriptions.

Photographie : illustration, Martin Frey, CC BY-NC-ND 2.0