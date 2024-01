Château d'Angers : une exposition retrace l'histoire du livre angevin

Dans les bibliothèques publiques de cette région, des pièces rares sont précieusement conservées. Parmi celles-ci, on trouve des manuscrits médiévaux aux illustrations éclatantes, des livres imprimés avant 1500, des premières éditions françaises d'œuvres humanistes, ainsi que des originaux et des écrits de Jules Verne. Ces documents révèlent une histoire fascinante de la littérature et de l'écriture.

Ces fonds anciens côtoient des collections modernes, reflétant la diversité des formes prises par le livre au cours des 20e et 21e siècles. Parmi les curiosités, on trouve les leporellos, d'étonnants livres d'artistes pliables. Ces collections rappellent également le rôle de Nantes et d'Angers en tant que foyers du Surréalisme et des mouvements littéraires avant-gardistes, avec des auteurs tels qu'André Breton ou Julien Gracq. De cette époque, le public pourra également admirer des œuvres de Pierre Reverdy, illustrées par Picasso et Braque.

Une région de livre depuis le Moyen-Âge

L'Anjou est une région riche en patrimoine littéraire, du Moyen Âge à nos jours. Les ateliers de copie et d'illustrations y étaient florissants au Moyen Âge, et un centre de création émergea autour du roi René, grand mécène et amateur d'art. Des feuillets inédits d'un livre d'heures de 1450, créés pour Jean d'Anjou, seront présentés pour la première fois lors de cette exposition. Les visiteurs pourront aussi découvrir un exemplaire unique de La Défense et l'Olive de Joachim Du Bellay, acquis par la Bibliothèque d'Angers en 2022.

Au XXIe siècle, la région continue d'inspirer les artistes, écrivains et artisans du livre. L'art de l'illustration et du manuscrit reste vivant, notamment avec l'ISEEM à Angers, un centre de formation pour artistes en illustration. Des auteurs contemporains comme Etienne Davodeau trouvent également dans l'histoire locale une source d'inspiration pour leurs œuvres.

Ce patrimoine exceptionnel est le résultat d'une politique de préservation ambitieuse. Depuis la Révolution française, ce fonds ne cesse de s'enrichir grâce aux donations et acquisitions. Depuis 1990, le ministère de la Culture et la Région des Pays de la Loire collaborent pour enrichir ces collections, permettant à quinze bibliothèques d'acquérir plus de 500 œuvres.

Cette exposition est agrémentée de dispositifs interactifs tels qu'une presse typographique, des outils pour découvrir l'art de l'illustration, un livret-jeu, une visionneuse stéréoscopique et des livres à parcourir, offrant une expérience immersive dans l'univers littéraire des Pays de la Loire.

Crédits image : Château d'Angers