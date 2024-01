Avec Aventuriers d'ailleurs, Bamboo part à l'exploration du “monde entier”

Marc-Antoine Fleuret est le créateur de la maison d’édition Les Aventuriers de l’étrange, basée à Saintes depuis 2018. Mais 2023 manqua de faire chavirer l’entreprise, ainsi qu’il l’avait expliqué au premier trimestre. La fin d’année se montra plus clémente : pas tout à fait sorti d’affaire, l’éditeur voyait tout de même le bout du tunnel. Désormais, c'est une renaissance qui se profile : il se rapproche de Bamboo, qu’a fondé et dirige toujours Olivier Sulpice.

Aventuriers d'un jour, aventuriers toujours

Début novembre, l’éditeur annonçait ce revirement, à travers un bref bilan de six années éditoriales : 35 albums et une aventure « qui aurait pu s’arrêter là. Enfin… Elle aurait pu, elle aurait dû s’arrêter là. Tadadam... Comme vous le savez certainement (ou peut être pas encore), la structure éditoriale évolue. Elle se transforme en les “Aventuriers d’ailleurs” ».

Présenté comme un label au sein de Bamboo, il s’agit de proposer « des autrices et auteurs du monde entier et une porte ouverte sur de nouvelles cultures », précise le groupe qui l'accueille dans un communiqué. Récits jeunesse et tout public, la marque de Fleuret demeurera à travers le choix « d’artistes à la patte singulière et à la narration parfois inhabituelle ».

L’éditeur le confirme : son label « aura exactement la même philosophie et la même âme que “les aventuriers de l’étrange”. C’est juste qu’il n’était plus possible de tout faire seul. Il fallait du soutien. Et je ne pouvais rêver mieux tant le début de collaboration se passe à merveille. C’est une chance incroyable de pouvoir quasiment repartir de zéro avec beaucoup plus d’expérience et un soutien logistique et artistique hors-norme. Je n’en reviens toujours pas ».

Olivier Sulpice - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Formé dans des structures indépendantes comme Les Editions du Long Bec ou encore Çà et là, l’éditeur saintongeais avait démarré par des études d’architecture et un emploi dans l’administration publique. La BD l’aura tiré de ce mauvais pas, en quelque sorte. Aujourd’hui, c’est un réseau d’auteurs étrangers, depuis l’Espagne jusqu’à la Roumanie, qu’il aura publié… et particulièrement des autrices. « Ma petite pierre en faveur de la parité », assure-t-il.

Le label proposera une dizaine de titres chaque année, alternant moitié fond réédité et moitié nouveauté. Conséquemment, les albums parus sous l’étiquette Les Aventuriers de l’Étrange ne sont désormais plus commercialisés en librairies, mais le planning 2024 est prêt, avec cinq titres pour le premier trimestre.

Illustration : Lorinn et Lorinndell, Les merveilleux contes de Grimm de Maurizia Rubino - à paraître le 17 janvier