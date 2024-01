Petit pays : la BD inspirée du roman de Gaël Faye sortira en avril

ARTCENA (Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre) et le CRIS (Centre de ressources international de la scène), ont finalisé leur fusion, effective depuis le 1er janvier 2024. Validée par leurs conseils d'administration respectifs, cette décision vise à enrichir l'offre en ligne consacrée aux arts du cirque, de la rue et du théâtre, mais aussi à valoriser plus largement la création contemporaine et l'accès aux œuvres artistiques.