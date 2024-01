Contrat d'édition, surremise : en 2024, Le Tripode s'engage, plus encore

Pour l’hiver et le printemps de cette année, Le Tripode a programmé huit titres (en photo), et un nombre égal de parutions entre cette année et l’an passé. Le programme ne manque pas d’atours : « Les nouveaux romans de Mathieu Belezi et de Marc Graciano, l’arrivée d’Audrée Wilhelmy et de premiers romans fous, le centenaire de Goliarda Sapienza, une nouvelle édition de l’œuvre monumentale de Charlotte Salomon... »

Car la question demeure : une rentrée de janvier mérite-t-elle vraiment que l’on entame « le marathon des nouveautés » ? Le Tripode a sa réponse, ici.

DOSSIER —Le Tripode : dix ans d’édition indépendante sur trois pieds, sans trembler

Au terme d’une réjouissante année 2023, où la maison aura « encore connu une année exceptionnelle, la plus forte même depuis sa création », il importait de prendre de la hauteur, du recul et pourquoi pas un peu de distance. Remerciant auteurs et libraires pour la confiance qu’ils accordent à sa maison, Frédéric Martin, le fondateur, savoure « une pérennité et une liberté que, à sa création, nous n’aurions jamais imaginées ».

Et d’ajouter : « Dans un monde extraordinairement chamboulé, en colère, jamais la place de la littérature, des auteurs et des libraires ne nous a semblé simultanément aussi cruciale et menacée. »

Devant les incertitudes de notre modernité, Le Tripode prend également plusieurs mesures, comme autant de moyens de s’impliquer plus en avant dans l’industrie, conscient d’avoir une place « plus symbolique que décisive ». En premier point, c’est la contribution à l’Adelc, qui par le financement des éditeurs, favorise la création et le soutien aux librairies de l’Hexagone.

Côté auteurs, c’est un nouveau contrat d’édition, avec « une échelle de droits d’auteur de 11-13-15 % », qui sera instauré à partir 2024. Enfin, les libraires françaises à l’étranger bénéficieront de 2 points supplémentaires de surremise, dès janvier, « tant leur situation fragile incarne l’urgence de repenser au-delà des repères actuels l’importance et la rémunération des librairies ».

Le périmètre est celui des librairies concernées par la Charte des Librairies françaises à l’Étranger, mise en place en 2022 à l’initiative du Ministère de la Culture.

Autant de décisions découlant de l’ADN même de la maison, désireuse d'apporter sa pierre « aux réflexions que le monde de l’édition dans sa globalité doit engager sur la refonte de sa chaîne de valeur ». Et de conclure : « La porte de notre atelier, même si elle a actuellement tendance à coincer un peu à cause de l’humidité, est ouverte à tous ! » Qu’à cela ne tienne, avec un peu d’huile de coude et de bonne volonté, on finit bien par ouvrir toutes les portes, même récalcitrantes…

Crédits photo : Le Tripode