L'autrice lorraine Élise Fischer est décédée

(La) conversation de Solferino, initiée et animée par Hervé Gaymard, président de la Fondation Charles de Gaulle, est l’occasion de revisiter l’histoire sous un aspect particulièrement neuf, et à contre-courant de certaines idées reçues. Hervé Gaymard s’emploie ainsi, dans ce cadre précis, à reparcourir le cours de l’histoire à l’aide d’un regard critique et inédit, soumis à la vacation des événements, sous le regard scrupuleux et bien que virtuel du Général.