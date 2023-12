L'écrivain conservateur Patrick Buisson est mort

Élevé dans les idées de Charles Maurras par un père engagé à l'Action française, Patrick Buisson gravite dès sa jeunesse autour des cercles d'extrême-droite. Il écrit dans divers journaux nationalistes et conservateurs comme Minute ou Valeurs Actuelles, co-rédige un livre rendant hommage à l'OAS, ainsi qu'un album photo sur Jean-Marie Le Pen.

Il s'oriente ensuite vers le conseil politique, propose à la fin des années 1980 une union de toutes les droites, du FN jusqu'au RPR, et offre ses services à Philippe de Villiers pendant la campagne de 1995.

Dans les années 2000, il continue d'évoluer dans le monde médiatique, en créant et en participant à divers revues, journaux et émissions de télévision. Il se rapproche de Nicolas Sarkozy à partir de 2005 et sera son conseiller politique durant sa campagne puis sa présidence. « Patrick est celui à qui je dois plus qu’à tout autre » disait ce dernier lorsqu'il lui remettait la légion d'honneur en 2007.

En 2014 il est condamné pour avoir enregistré en secret certaines discussions avec le Président Sarkozy. Il est aussi condamné en 2022 à 2 ans de prison avec sursis et 150.000 euros d'amende pour sa participation dans l'affaire des sondages de l'Élysée commandés de manière irrégulière entre 2007 et 2012.

Il revient ensuite vers la rédaction d'ouvrages historiques ou d'essais mêlant anecdotes personnelles et réflexions sur la vie politique française, toujours fidèle à ses opinions nationalistes, conservatrices et souverainistes. Dans La Cause du peuple (Perrin, 53.537 ex. vendus selon Edistat), il revient sévèrement sur le quinquennat de Nicolas Sarkozy, dans La Fin d'un monde et Décadanse (publiés les deux chez Albin Michel, près de 19.000 ex. cédés) il se qualifie de « mécontemporain » et partage ses vues sur l'évolution de la société occidentale de ces dernières décennies.

Dans ses dernières années il se rapproche de figures de la droite la plus marquée, comme Nicolas Dupont Aignan, Marion Maréchal Le Pen, ou plus récemment Eric Zemmour. Ces derniers mois, il avait entamé la rédaction de ses mémoires, projet qu'il n'a pas pu mener à bout.

Crédit image : carre / Babelio