Dépenses publiques : face à l'inflation, que pèse la culture ?

En période d'austérité, d'inflation et autres joyeusetés, la culture peut devenir une variable d'ajustement. L'Observatoire des politiques culturelles, organisme national dont le siège se trouve à Grenoble, a étudié, grâce à une enquête nationale, les dépenses des collectivités en matière de politique culturelle.

179 collectivités (régions, départements, collectivités à statut particulier, communes de plus de 50 000 habitants) et intercommunalités (comprenant une ville de plus de 50 000 habitants) ont communiqué leurs données, qui sont venues nourrir un rapport sur la situation en 2023.

Résiste, prouve que tu existes

Première observation, plutôt bienvenue : « [A]u regard des évolutions déclarées entre 2022 et 2023, les politiques culturelles semblent mieux résister d’un point de vue budgétaire par rapport aux craintes exprimées lors de la préparation des budgets et au ressenti des acteurs culturels », soulignent les auteurs du rapport.

43 % des répondants font état d'une stabilité des budgets culturels de fonctionnement, ou d'une variation inférieure à 1 %, quand 38 % rapportent une hausse. Finalement, les déclarations de baisse sont les plus rares. Les augmentations votées ont été particulièrement nombreuses dans les départements, tandis que la stabilité se constate surtout dans les régions et intercommunalités.

Dans le détail, les budgets de fonctionnement (hors masse salariale) pour le livre et la lecture ont baissé, entre 2022 et 2023, dans 11 % des cas, et sont restés stables pour 56 % des répondants. 20 % d'entre eux rapportent une augmentation des budgets pour ce secteur.

Les festivals/événements et l’action culturelle/EAC sont les domaines qui bénéficient le plus de hausses. L’événementialisation de la vie culturelle est une tendance particulièrement affirmée dans les métropoles, puisque les hausses dans ce domaine apparaissent aussi nombreuses que les cas de stabilité et baisse cumulés. – Rapport de l'OPC

Pour les budgets d'investissement, les rapports sont sensiblement similaires. « Concernant l’évolution du nombre d’emplois culturels dans les collectivités et intercommunalités et des subventions versées aux associations culturelles entre 2022 et 2023, la stabilité domine également pour plus de 60 % des collectivités de notre échantillon », relève le rapport.

La culture, incontournable

Ce panorama assez engageant se prolonge, aux yeux des directeurs des affaires culturelles, puisque la place accordée aux politiques culturelles ainsi que la dynamique générale se sont maintenues, entre 2022 et 2023.

46 % jugent que c'est le cas, et 35 % estiment même qu'elles se sont renforcées. Les logiques partenariales autour de l'action culturelle se sont aussi prolongées, sans connaitre trop d'interférences au cours de l'année. Le rapport note toutefois qu'une majorité des régions « déclare rechercher une plus grande autonomie dans la conduite de leur politique culturelle vis-à-vis de l’État, et la moitié vis-à-vis des autres niveaux de collectivités territoriales ».

La principale crainte, au plus fort de l'inflation, portait sur des fermetures anticipées de services culturels, notamment de médiathèques. Finalement, la crise énergétique n'aura pas eu de conséquences si désastreuses pour l'offre : 78 % des directeurs des affaires culturelles estiment que la crise énergétique n’a pas entrainé une diminution de l’offre culturelle proposée par leur collectivité.

Le rapport complet est accessible ci-dessous.

Photographie : illustration, Jesús Pérez Pacheco, CC BY-NC-ND 2.0