De Gaulle, Régis Debray et les "passagers clandestins" du passé

À commencer par Jean-Luc Barré, auteur bien connu, biographe notamment de François Mauriac. Il a publié chez Grasset un ouvrage intitulé De Gaulle, une vie, l’homme de personne (1890 – 1944), tome 1, salué par le Prix Renaudot de l’essai. L’homme de personne ou plutôt l’homme de tout le monde - mangé à toutes les sauces au gré des circonstances.

Le personnage gaullien, d’une complexité avérée, était aussi un grand amateur de littérature et doté lui-même d’une belle plume. Activité qui correspondait à une sorte de repos du guerrier au cœur de son action salutaire pour la France et de la destinée hors norme qu'il incarnait. Vraisemblablement, Hervé Gaymard, en digne héritier et demeurant fidèle à la ferveur gaulliste, a-t-il été inspiré par cet esprit de restitution souvent occulté du Général, comme si les abysses du pouvoir ne permettaient pas un tel aspect fécond.

Tout est littérature !

Plus surprenante encore, la présence de Régis Debray, répondant à la docte invitation. Tantôt flamboyant, tantôt goguenard, le philosophe, adulé par certains, détesté par les autres, engagé aux côtés du Che, dès les années 1960, emprisonné et torturé en Amérique du sud, il restera fidèle jusqu’au bout à la figure emblématique de Che Guevara et écrivant par la suite La Révolution dans la Révolution, paru en 1967 aux éditions Maspero, puis quelques années plus tard, La Guérilla du Che au Seuil, relatant en quelque sorte ses intimes convictions.

Et puis, soudain, l’incroyable volte-face, le révolutionnaire au fait d’une vertu souterraine, et d’une étrange intention, publie chez Gallimard en 1990 (réédité en 1996) À demain De Gaulle. Un hommage vibrant autant qu’iconoclaste, et pour le moins imprévisible sous la plume du philosophe, dicté par un constat lucide.

Qu’est-ce qu’un grand homme au juste ? s’interroge-t-il, presque amèrement. Car en effet, tous les hommes ne font pas l’histoire de la même manière, et marquer son temps constitue une épreuve autant qu’un sacrifice. Régis Debray sait ce qu'il en coûte de défendre des idées, pour une gloire hypothétique autant qu’éphémère — que l’histoire cependant retiendra par défaut ?

Affirmant âprement que la lutte au service d’une liberté grande signifie également que ses principaux acteurs en soient aussi les derniers témoins. On s’imagine alors De Gaulle, dans l’intimité de la Boisserie, rédiger ses Mémoires, loin de tout brouhaha et dans la plus grande solitude volontaire, comme pour échapper volontairement à ses sournois détracteurs. Lui n’aura pas voulu cela : laisser la France en pâture à de sombres ingrats.

Où de vivants piliers !

La Nature est un temple où de vivants piliers Laissent parfois sortir de confuses paroles L’homme y passe parfois à travers des forêts de symboles Qui observent avec des regards singuliers

Il n’est pas étonnant que Régis Debray ait choisi un vers de Baudelaire pour son nouveau titre, intitulé tout bonnement Où de vivants piliers, inaugurant une nouvelle collection chez Gallimard, La part des autres. Un retour à la source, en quelque sorte, où l’auteur délibère gracieusement et adroitement sur les écrivains qui l’ont accompagné au cours de sa vie, sous la forme d’un abécédaire parfaitement construit, avec parfois d’étonnantes anecdotes.

Qu’il s’agisse de Sartre, Mauriac, Gracq, Morand, Céline, Genevoix, Gary et quelques autres encore, Debray, qui a côtoyé grand nombre d’entre eux, a forcément quelque chose à dire à leur sujet. Il l’écrit en ses termes en début d’ouvrage, afin de planter un décor, disons le ici, singulièrement atypique, voire un tantinet provocateur dans sa formulation.

« N’ayant plus grand chose à écouler, les grattes papier blanchis sous le harnais ont coutume de mettre in fine leurs plus secrets souvenirs sur le marché. Sans déroger à la tradition m’est venue l’envie d’élargir le sujet en me tournant vers ceux qui m’ont aidé à grandir. » Une formulation simple en apparence, voire carrément modeste, mais qui cependant cache un dessein plus ambitieux, celui d’être libre d’écrire à sa guise sur ces « célèbres » contemporains, sans aucune censure en apparence, avec sa manière propre sans trop vouloir en dire ou bien en rajouter.

Quelques souvenirs bien planifiés suffiront à restituer la mémoire pleine dans un intense bonheur méthodique et non galvaudé mais à la lueur d’un émerveillement certain que chaque écrivain digne de ce nom est en mesure de restituer, sans inutile compromission. « Tous les écrivains abritent au fond de leur cœur des passagers clandestins souvent de la génération précédente qui font pour eux office d’incitateurs et d’excitants. »

Une clandestinité cependant qui n’a rien d’illusoire, puisqu’elle permet de futurs voyages où l’imaginaire acquiesce à la raison, passant d’une génération à l’autre, sans l’ombre d’un soupçon, mais bien plutôt comme un témoignage authentique, d’autant plus savoureux qu’il échappe à toute banale compilation.

Tout l’intérêt de cet ouvrage se situe bien alors dans le tissu intime de la concordance des faits, fussent-ils empruntés à une mélancolie certaine, que l’auteur qui n’a plus rien désormais à prouver se fait fort d'assembler sereinement et sans tricherie aucune.

